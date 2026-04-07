Israel destruye una mezquita en Líbano para "eliminar" a supuestos miembros de Hizbulá

Jerusalén, 7 abr (EFE).- El ejército israelí informó este martes haber atacado y destruido una mezquita al sur de Líbano, alegando que miembros de la unidad antitanque de la milicia chií Hizbulá supuestamente se escondían en el edificio.

"Se encontraban apostados en una mezquita de la zona. Inmediatamente después de su identificación, las fuerzas neutralizaron a los terroristas y destruyeron el recinto para eliminar la amenaza", indicó un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un comunicado.

En la misma nota se agrega que las FDI ubicaron a otro "terrorista" que disparaba desde un edificio contra sus fuerzas en la parte meridional del país de los cedros, territorio invadido por Israel en el marco de esta nueva guerra con Irán y Hizbulá por "motivos de seguridad", y que también fue muerto.

"Se localizaron también numerosas armas utilizadas por los terroristas de la organización para avanzar en sus rutas terroristas. Entre las halladas se encontraban explosivos, diversos tipos de armas, cargadores y más", concluyó el comunicado del portavoz.

Desde hace más de un mes, Israel mantiene una intensa ofensiva aérea y terrestre contra el Líbano, que ha provocado el desplazamiento forzado de aproximadamente 1,2 millones de personas.

En este contexto, la semana pasada confirmó sus intenciones de apoderarse la región meridional del país, que va desde la divisoria de facto hasta el río Litani (más de un 10 % de la extensión de Líbano), en la que sería su sexta invasión a algún nivel del territorio del sur libanés desde 1978.

Mientras, el recuento de muertos por la ofensiva israelí contra el Líbano desde su inicio hace más de un mes continúa aumentando y se elevó este lunes a 1.497, entre ellos 130 niños, y el de heridos a 4.639, informó el Centro de Operaciones de Emergencia libanés. EFE