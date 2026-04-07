Irene Rosales responde con firmeza a las devastadoras acusaciones de Kiko Rivera: "No me tengo que defender de nada"

Confirmando que nada queda de la cordialidad de la que presumían tras su separación en agosto de 2025, Kiko Rivera ha arremetido brutalmente contra Irene Rosales en '¡De viernes!' cuando todos creíamos que el tema principal de su entrevista sería su inesperada reconciliación con su madre, Isabel Pantoja.
Durísimo, el dj ha atacado frontalmente a su exmujer y, dejando claro que no quiere saber nada de ella y que se "la pela" -igual que la madre de su hijo Francisco, Jessica Bueno- la ha acusado de ser una "mantenida" y una "aprovechada" "que lo que tiene que hacer es buscarse las papas". "Cuando te pagan todo se vive muy bien, y eso tiene un nombre. Estoy hasta los cojones. Si tu nivel de vida ha bajado, ese no es mi problema. Búscate las papas" ha afirmado, asegurando que desde su ruptura ha sido él el que ha pagado la casa en la que vive la influencer con sus hijas, el coche, e incluso el teléfono.
Y, además, ha revelado que Irene habría comenzado su historia de amor con su actual novio, Guillermo, antes de su separación, expresando rabioso que le ha metido en el domicilio cuyo alquiler sigue asumiendo él 7 meses después de poner fin a su matrimonio.
Unas declaraciones que tendrán una segunda parte este viernes, cuando Kiko se sentará en directo en '¡De viernes!' para seguir hablando de su exmujer y, aunque destrozado por las críticas que están recibiendo tanto él como su novia, Lola García, ha dejado claro que no piensa callarse porque "ya está bien de aguantar".
En silencio hasta ahora -aunque no ha dudado en repostear el mensaje de apoyo que Guillermo le ha dedicado en sus redes defendiendo que es buena persona, buena madre, elegante, educada y respetuosa, además de dar likes a comentarios de sus seguidores que han aplaudido que se haya "sacado a ese saco de mierda de encima"- Irene ha dado un golpe de efecto y ha fichado como nueva colaboradora de 'El tiempo justo'.
Horas antes de estrenarse en el programa presentado por Joaquín Prat, la influencer ha respondido tajante a Kiko ante las cámaras de Europa Press. "Estoy muy tranquila. Tengo muchas ganas, pero no me tengo que defender de nada. Voy a hacer mi trabajo y sé que obviamente tengo que responder ciertas preguntas, pero voy tranquila" ha asegurado al abandonar Sevilla para viajar a Madrid.
Dejando en el aire qué es lo que más le ha dolido de todo lo que ha dicho su exmarido "porque creo que esta tarde tendré la oportunidad de aclarar... De simplemente aclarar", Irene ha reaccionado con firmeza a las acusaciones del dj de que es una mantenida y de que estaba con Guillermo antes de su separación, cuando hace unos meses no tenía más que buenas palabras hacia ella: "Las cosas cambian".
Sin embargo, y demostrando que no es rencorosa, ha confesado que a pesar de todo y de las demoledoras palabras que le ha dedicado Kiko, le gustaría tener una buena relación con él por el bien de las dos niñas que tienen en común, Ana y Carlota: "Creo que es lo mínimo que se merecen mis hijas. Creo que es lo mínimo" ha sentenciado, dejando la puerta abierta a un acercamiento al dj.