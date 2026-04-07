Irán recupera los cuerpos de seis personas tras nuevos ataques aéreos contra la provincia de Teherán

Los equipos de rescate de Irán han recuperado este martes de los escombros los cuerpos sin vida de seis personas, entre ellas tres niños, tras una nueva oleada de ataques que han impactado contra una zona residencial del condado de Pardis, en la provincia de Teherán, en el marco de la ofensiva lanzada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

Los equipos de rescate han recuperado de entre los escombros los cuerpos de seis muertos, entre los cuales se encuentran tres niños, según ha informado la agencia iraní de noticias Mehr acerca del ataque perpetrado en una zona residencial del mencionado condado de Pardis, en el este de Teherán.

En la madrugada de este martes también se han registrado daños en una sinagoga sita en el centro de Teherán, tras el impacto de un proyectil, de acuerdo con el mismo medio de comunicación.

Por su parte, la portavocía de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ha informado de que en la madrugada de este martes ha llevado a cabo una "amplia operación de ataques" para "causar daños a la infraestructura del régimen terrorista iraní en Teherán y otras zonas de Irán". No obstante, por el momento, sus uniformados no han ofrecido más detalles.