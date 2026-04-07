Irán realiza seis ataques con misiles a Israel antes de la segunda noche sagrada de Pésaj

Jerusalén, 7 abr (EFE).- Israel registró este martes el lanzamiento de seis andanadas de misiles desde Irán, dos de ellas de forma consecutiva poco antes del inicio del segundo Seder (cena ritual) de la festividad judía de Pésaj.

Las sirenas antiaéreas sonaron en seis ocasiones a lo largo de la jornada: una en el norte del país, dos en el sur y tres en el centro (tanto en el área metropolitana de Tel Aviv como ciudades aledañas y asentamientos en Cisjordania), enviando a cientos de miles de ciudadanos a los refugios.

Las dos últimas alertas se produjeron de forma consecutiva en la zona central minutos antes del comienzo de la cena festiva que precede la última jornada de Pésaj (Pascua judía), que conmemora la liberación de los antiguos israelitas de la esclavitud en Egipto.

Ya antes del comienzo de la festividad el pasado miércoles, el Ejército israelí emitió advertencias a la población civil sobre la probabilidad de que se intensificaran los ataques con misiles y cohetes desde Irán y el grupo chií libanés Hizbulá, instando a los residentes a estar preparados y seguir estrictamente los protocolos de seguridad.

Durante el mediodía, tras el ataque de misiles dirigido al norte, los paramédicos del servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) atendieron a una joven de unos 20 años con una herida leve en la cabeza causada por fragmentos desplazados por la onda expansiva.

Horas más tarde, en torno a las 17.00 hora local (14.00 GMT), los equipos sanitarios de MDA atendieron a otros dos heridos leves. En el sur, un hombre de 46 años sufrió lesiones en las extremidades superiores por restos de un proyectil interceptado, tras lo que fue evacuado al hospital israelí de Soroka.

Paralelamente, en el norte del país un hombre de 36 años resultó herido por metralla en las extremidades inferiores en un ataque atribuido al grupo chií libanés Hizbulá, que lanzó durante toda la jornada varias andanadas de cohetes hacia territorio israelí.

Además, el Magen David Adom informó de que 22 personas resultaron heridas mientras se dirigían a refugios y zonas protegidas durante las alertas antiaéreas registradas a lo largo del día.

Asimismo, los proyectiles provocaron también daños materiales en viviendas, vehículos y vías públicas en diversos puntos del país, según informó el Cuerpo de Bomberos de Israel.

La censura israelí no permite publicar los lugares de impacto de misiles cuando caen en infraestructuras críticas o militares, por lo que los servicios de emergencias israelíes suelen reportar solo cuando caen en zonas civiles.

En Israel, los misiles iraníes y proyectiles de Hizbulá han dejado 22 muertos desde que comenzó la ofensiva al país persa el pasado 28 de febrero. Además, cuatro mujeres palestinas murieron en Cisjordania ocupada debido a un ataque iraní. EFE