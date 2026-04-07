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Irán pide a la población sumarse a "cadenas humanas" en instalaciones energéticas del país

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Las autoridades de Irán han hecho un llamamiento a la población para que participe en "cadenas humanas" en instalaciones energéticas del país ante el ultimátum formulado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en plena ofensiva israelí-estadounidense contra el país asiático.

Alireza Rahimi, viceministro de Deportes y Juventud y secretario del Consejo Supremo para la Juventud y la Adolescencia de Irán, ha invitado a "jóvenes, figuras culturales y artísticas, y artistas" a sumarse a esta iniciativa, según un mensaje publicado en sus redes sociales.

Así, ha recalcado que la iniciativa arrancará a las 14.00 horas (hora local). "Nos uniremos de la mano junto a centrales eléctricas de todo el país, miembros de todas las creencias e ideas, para decir que atacar la infraestructura pública supone un crimen de guerra", ha apuntado.

Trump reiteró el lunes su ultimátum a Teherán, que termina este martes y por el que exige a Irán la apertura del estrecho de Ormuz, al tiempo que amenazó con que el país entero "puede ser arrasado en una noche", incluidos ataques contra "cada puente" y "cada central nuclear".

El presidente estadounidense ha acrecentado recientemente sus amenazas contra Irán si no acepta sus exigencias, descritas por Teherán como "irracionales" y "excesivas", en medio de los llamamientos internacionales al diálogo para poner fin a la guerra, que ha tenido además un gran impacto económico a nivel mundial.

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