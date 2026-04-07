Infografías del martes 7 de abril de 2026

IRÁN GUERRA - Irán permanece en incertidumbre frente a las amenazas de Estados Unidos de atacar sus centrales eléctricas y puentes si no reabre el Estrecho de Ormuz, cuyo eventual efecto podría ser devastador para la autosuficiencia de un país en el que las 50 principales plantas energéticas (entre 477) trabajan mayoritariamente con gas y fuentes fósiles.

IRÁN GUERRA MERCADOS - Evolución del precio del barril de petróleo brent y west texas intermediate (WTI).

OCDE INFLACIÓN - La inflación de febrero en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se mantuvo estable en 15, mientras que disminuyó en 9 y aumentó en 13, según datos del organismo.

MISIÓN ARTEMIS - El récord de los astronautas de Artemis II al alcanzar la distancia más alejada de la Tierra, 406.771 kilómetros, se une a otros logrados desde que en 1957 la perra Laika fuera el primer ser vivo en orbitar la Tierra.

R.UNIDO URBANISMO- El banco estadounidense JP Morgan construirá en la ribera del Támesis londinense el que será el tercer rascacielos más alto del Reino Unido y el 20 de Europa, cuyo costo de construcción rondará los 3.977 millones de dólares.

GOLF MASTERS - La élite del golf se da cita una vez más en el Masters Augusta 2026, que este año tendrá la novedad de ser la primera vez desde 1994 en que no contará simultáneamente con Tiger Woods y Phil Mickelson, y cuyo campeón vigente, el irlandés Rory McIlroy, espera repetir título en su decimoctavo Masters.

FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES - Previa del partido Barcelona-Atlético de Madrid, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. EFE

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