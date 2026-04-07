Iberia retoma este martes los vuelos a Venezuela, suspendidos desde el 29 de noviembre

Iberia ha retomado este martes sus vuelos a Venezuela, una conexión que une Madrid con Caracas cuatro veces a la semana y que ha estado suspendida desde el pasado 29 de noviembre sigueindo las recomendaciones de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA).

Las conexiones a Venezuela desde Europa se paralizaron a finales del mes de noviembre, cuando la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) emitió una alerta a las aerolíneas para "extremar la precaución" de las aeronaves que sobrevolaran Venezuela, una alerta que fue atendida por la autoridad Europea.

Así, tanto Iberia como Air Europa y Plus Ultra, las otras dos aerolíneas que operan en el país, decidieron suspender sus operaciones con Venezuela hasta que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó a finales de enero reabrir el espacio aéreo venezolano a vuelos comerciales.

Con ello, Air Europa recuperó los vuelos a mediados de febrero, mientras que Plus Ultra volvió a volar el 3 de marzo e Iberia lo anunció para abril.