Agencias

Iberia retoma este martes los vuelos a Venezuela, suspendidos desde el 29 de noviembre

Guardar
Imagen 2FNM47B3UFFLPLFE4T2A6DEZEE

Iberia ha retomado este martes sus vuelos a Venezuela, una conexión que une Madrid con Caracas cuatro veces a la semana y que ha estado suspendida desde el pasado 29 de noviembre sigueindo las recomendaciones de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA).

Las conexiones a Venezuela desde Europa se paralizaron a finales del mes de noviembre, cuando la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) emitió una alerta a las aerolíneas para "extremar la precaución" de las aeronaves que sobrevolaran Venezuela, una alerta que fue atendida por la autoridad Europea.

Así, tanto Iberia como Air Europa y Plus Ultra, las otras dos aerolíneas que operan en el país, decidieron suspender sus operaciones con Venezuela hasta que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó a finales de enero reabrir el espacio aéreo venezolano a vuelos comerciales.

Con ello, Air Europa recuperó los vuelos a mediados de febrero, mientras que Plus Ultra volvió a volar el 3 de marzo e Iberia lo anunció para abril.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Egipto anuncia el descubrimiento de gas natural que "reducirá la factura de importación"

Infobae

Trump al hablar de Irán: Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás

Infobae

WhatsApp prepara los canales de pago, una opción para ofrecer contenido exclusivo a cambio de una suscripción

WhatsApp prepara los canales de pago, una opción para ofrecer contenido exclusivo a cambio de una suscripción

Las víctimas migrantes en el Mediterráneo se acercan al millar en sólo tres meses de 2026

Infobae

Al menos tres muertos y cinco heridos en bombardeos rusos en zonas residenciales de Jersón

Al menos tres muertos y cinco heridos en bombardeos rusos en zonas residenciales de Jersón