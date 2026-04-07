Gustavo Dudamel y la Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela actuarán en el Auditorio el 6 de julio

La actuación de Gustavo Dudamel junto a la Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela, inicialmente prevista dentro de la Temporada de Grandes Conciertos 2025-2026 y suspendida el pasado mes de diciembre por cierre del espacio aéreo en Venezuela, se celebrará finalmente el próximo 6 de julio en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.

La cita, que servirá como broche de la temporada, tendrá un marcado carácter conmemorativo al coincidir con el 50 aniversario del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, un referente internacional creado en 1975 que ha convertido la formación musical en una herramienta de inclusión y transformación social para miles de jóvenes.

Gustavo Dudamel mantiene una estrecha relación con El Sistema, ya que a lo largo de su carrera ha dirigido en numerosas ocasiones a distintas agrupaciones formadas bajo este programa. La elección de Dudamel para esta ocasión subraya el vínculo entre el director y la institución venezolana

El programa incluirá la interpretación de la Sinfonía nº7 'Leningrado' de Dmitri Shostakóvich, una de las obras más emblemáticas del repertorio sinfónico del siglo XX. Compuesta durante la Segunda Guerra Mundial, la pieza se ha consolidado como un símbolo de resistencia y esperanza, lo que refuerza el carácter especial de este concierto y su dimensión artística y conmemorativa dentro de la programación cultural de la ciudad.

DEVOLUCIÓN DE ENTRADAS

Las personas que hayan adquirido entradas y no puedan asistir en la nueva fecha deberán solicitar la devolución del importe, hasta el 30 de abril, mediante el envío de un correo electrónico a la dirección taquilla@zaragozacultural.com, adjuntando las entradas e indicando los datos de la compra para su correcta tramitación.