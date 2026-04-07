Gobierno de Venezuela y oposición coordinan representación legal en EEUU

Washington, 6 abr (EFE).- El Gobierno de Venezuela y el equipo legal de una parte de la oposición venezolana señalaron ante un tribunal en Nueva York que están coordinando la representación legal del país en Estados Unidos.

La jueza magistrada Sarah Netburn aceptó este lunes pausar uno de los casos que involucran a los activos de Venezuela en EE.UU. mientras se decide qué bufete de abogados representará al país ante los tribunales.

Desde que Washington reconoció, en 2019, a parte de la oposición venezolana como el gobierno "legítimo" de Venezuela, este grupo político controla los activos venezolanos en EE.UU. y ha asumido la representación legal del país ante la justicia.

El Gobierno del presidente, Donald Trump, cambió de postura luego de la captura de Nicolas Maduro en enero pasado y reconoció a Delcy Rodríguez, anterior vicepresidenta, como nueva mandataria encargada de Venezuela.

Esta decisión abre un periodo de incertidumbre sobre quién asumirá no solo la defensa legal de Venezuela en EE.UU. -que afecta a decenas de acreedores entre fondos poseedores de deuda soberana en default, compañías con laudos arbitrales y víctimas con setencias por terrorismo- sino también el control de CITGO, refinería subsidiaria de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Netburn, la jueza del Distrito Sur de Nueva York, indicó a mediados de marzo que la corte debía resolver esta cuestión de qué "abogados están autorizados" para representar a las entidades venezolanas y pidió al Gobierno de EE.UU. intervenir.

El Departamento de Justicia respondió con un escrito en el que afirmó que Washington ha "normalizado" las relaciones con Venezuela bajo el liderazgo de Delcy Rodríguez, a la que reconoce como “única jefa de Estado” con capacidad para "actuar en nombre de Venezuela".

En reacción, los abogados de la oposición pidieron en una carta fechada el pasado viernes una suspensión de los procedimientos por 45 días para "permitir que los clientes tengan tiempo suficiente para designar abogados permanentes", al tiempo que se "garantiza la continuidad, sin interrupción, de la representación de sus intereses y de la protección de sus activos en los tribunales".

CITGO, una refinadora y comercializadora de petróleo con sede en Houston (Texas) es el principal activo de PDVSA y del estado venezolano en el exterior.

Por ser el activo más valioso de Venezuela en jurisdicción estadounidense, CITGO está en el centro de varios juicios de ejecución destinados a cobrar laudos arbitrales y otras deudas del Estado venezolano, incluido el caso que se sigue en Nueva York.

El Departamento del Tesoro de EE.UU., sin embargo, ha mantenido hasta ahora a CITGO protegida de los acreedores al no emitir licencias que autoricen transacciones de venta de la empresa. EFE