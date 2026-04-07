Georgia y Kazajistán, camino a una cooperación estratégica

Tiflis, 7 abr (EFE).- La ministra de Exteriores de Georgia, Maka Bochorishvili, y su homólogo kazajo, Yermek Kosherbayev, decidieron elevar las relaciones entre ambos países a un nivel de cooperación estratégica durante una reunión mantenida este martes en Tiflis.

"El papel de Georgia en la región es importante también para los países de Asia Central. Teniendo en cuenta los procesos globales, abordamos (la posibilidad de) elevar nuestra cooperación a nivel de cooperación estratégica", declaró la ministra georgiana.

Agregó que “los puertos georgianos en el mar Negro son muy importantes para los países de Asia Central".

Según Bochorishvili, los Ministerios de Asuntos Exteriores de ambos países han preparado un “plan de acción para los próximos dos años".

La diplomática subrayó que el potencial del Corredor Medio para el transporte de mercancías entre Europa y Asia fue uno de los principales temas durante las negociaciones" con su colega kazajo.

A finales de 2025, el volumen de comercio entre Kazajistán y Georgia ascendió a 184,5 millones de dólares.

El sector energético juega un papel fundamental en la cooperación económica entre las partes. Así, la empresa KazTransOil posee el 100 % de la terminal petrolera de Batumi (Georgia) desde 2017.

El analista georgiano David Kartvelishvili comentó a EFE que la visita del ministro kazajo, solo un día después de la visita a este país del presidente azerbaiyano Ilham Aliyev, simboliza la formación de una nueva arquitectura regional multilateral, en la que Georgia desempeñará un papel clave para los países del Cáucaso Sur y Asia Central. EFE