Agencias

Fallece el conductor de un turismo tras colisionar con un camión en El Provencio (Cuenca)

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El conductor de un turismo ha perdido la vida este martes tras colisionar con un camión en la N-301, a su paso por el término municipal de El Provencio (Cuenca).

El Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a Europa Press que el siniestro ha tenido lugar a las 7.31 horas de este martes, en el kilómetro 174 de la referida vía. Tras la colisión, el turismo ha quedado debajo del camión, muriendo su conductor en el acto.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado Guardia Civil, bomberos de Villarrobledo, un médico de urgencias, una ambulancia de soporte vital y una UVI.

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