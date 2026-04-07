Expertos subrayan la importancia de la dosimetría en la teragnosis para tratamientos "más precisos y seguros" en cáncer

La compañía de tecnología médica GE HealthCare ha reunido en su sede de Madrid a diferentes especialistas para abordar la teragnosis, estrategia avanzada de Medicina Nuclear en la que es "fundamental" la dosimetría para unos tratamientos contra el cáncer "más precisos y seguros".

La dosimetría en este estrategia, que combina diagnóstico por imagen y terapia dirigida en una sola intervención, "debe ser parte fundamental en el tratamiento", ha manifestado la miembro del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Politécnico y Universitario La Fe de Valencia, la radiofísica Irene Torres, que ha destacado que esta no debe ser "entendida como radioprotección", ya que "va más allá".

A su juicio, el objetivo es "estudiar la dosis que reciben los tumores y los órganos de riesgo con idea de ser más efectivos y más seguros". Con motivo de la reciente celebración del Día Mundial de la Teragnosis, que se conmemora cada 31 de marzo, ha señalado que realizar este análisis de la dosis de radiofármaco a utilizar es una tarea "compleja" que "ha tenido falta de estudios que avalen la evidencia científica".

No obstante, estas "debilidades" están "cambiando", ya que "la evidencia científica cada vez es mayor y da valores de dosis a tumor", ha explicado, al tiempo que ha mostrado la apuesta por "seguir esa línea de dosimetría personalizada". Es necesario "integrar la dosimetría dentro de la parte clínica", ha puesto de manifiesto Torres.

Además, ha destacado la importancia de "seleccionar mejor los pacientes", lo que ha sido compartido por el jefe asociado del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid, el doctor Luis Martínez Dhier, quien ha apuntado a los "marcadores de respuesta" para "discriminar pacientes buenos respondedores de malos respondedores" a los tratamientos.

NECESIDAD DE FINANCIACIÓN

A juicio de este último, "la sostenibiliad es importante", por lo que es necesario tener "en cuenta" que la teragnosis tiene "un impacto". "Es algo nuevo" y "está tensionando a todo el sistema", ha argumentado, tras lo que ha declarado que no todos los agentes van "a la misma velocidad", siendo "lo más lento" la "financiación".

"Lo segundo más lento es el entorno regulatorio, que no está adaptado a la velocidad que necesitan estas nuevas técnicas", ha proseguido, para añadir que "hay que intentar optimizar" ante las "restricciones" por parte de las autoridades y el "desafío financiero" en la también denominada teranóstica.

Abundando en la relevancia de la dosimetría, el director de Oncología y Teranóstica de GE HealthCare, Sergio Calvo, ha mostrado la apuesta porque esta sea "personalizada". Además, aboga por la "colaboración" para la expansión de esta estrategia, mientras que ha destacado el potencial de la compañía a la que representa en cuanto a los apartados digital y de Inteligencia Artificial (IA).

En este sentido, ha destacado el trabajo para obtener "modelos predictivos para guiar la terapia". Sin embargo, precisamente en relación con los tratamientos, el jefe del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, el doctor Juan Carlos Alonso Farto, ha indicado que hay "un embudo en la innovación europea".

Existen "problemas de suministro", ya que se depende de "Rusia" y "de la producción de reactores nucleares, fundamentalmente", por lo que "es un cuello de botella importante", ha manifestado, ante lo que ha sostenido que "el futuro es construir ciclotrones, que cada hospital tenga sus ciclotrones".

PRÓSTATA, TUMORES NEUROENDOCRINOS Y CÁNCER DE TIROIDES

Alonso Farto, que también ha resaltado las bondades de la dosimetría, ha declarado que el crecimiento de la teragnosis es "del 15 por ciento" cada año, aunque "la mayor parte se hace en Estados Unidos" y "el futuro está en Asia". Junto a ello, ha destacado su aplicación, principalmente, en "próstata, tumores neuroendocrinos y cáncer de tiroides".

Pero "hay mucho más", como "en fases precoces" en Alzheimer, ha puesto de relieve, al tiempo que ha apuntado que, "en cuatro años, se ha conseguido la rentabilidad del proyecto". De hecho, ha concretado que el coste del tratamiento en la Sanidad Pública es de alrededor de 14.000 euros.

Otros de los participantes en esta cita han sido el jefe del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Politécnico y Universitario La Fe, el doctor Rafael Díaz Expósito, que ha afirmado que "la teragnosis tiene un volumen de trabajo brutal", y el profesor adjunto de Radiología de la Facultad de Medicina de la estadounidense Universidad de Harvard, David Izquierdo García, que ha sostenido que se han recorrido "caminos impensables hace unos años".

"El potencial y las promesas que están sobre la mesa para la teranóstica" han sido puestos en valor por el Regional Research Manager de GE HealthCare en el Sur de Europa y Oriente Medio, Pablo García-Polo, que ha asegurado que "todo se está acelerando drásticamente", lo que genera "retos". La "lista de espera terrible" y el "cuello de botella burocrático" son los que ha sacado a colación el Modality Manager MICT de esta entidad, Javier Martínez de Ayala.

Por último, el CEO de GE HealthCare Iberia, Luis Campo, ha declarado que "la Medicina Nuclear es un área fundamental y estratégica", mientras que en cuanto a la teragnosis ha subrayado que "hay mucha expectativa puesta" en esta estrategia "fascinante" por sus "capacidades terapéuticas que puede tener en un futuro".