Esteban (PNV) comparte con políticos chilenos su apuesta por "la centralidad" y la democracia "lejos de los extremos"

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha compartido con distintos representantes políticos chilenos su apuesta por "la centralidad política" y la democracia, "lejos de los extremos", en la actual época de incertidumbre que se vive a nivel mundial.

El líder jeltzale ha arrancado su viaje institucional, político y empresarial a Latinoamérica en Chile, un país que mantiene "fuertes lazos" con Euskadi. El objetivo de Esteban es "conocer de primera mano el contexto político" chileno y reforzar relaciones, tal como ha destacado en las redes sociales.

En Santiago, ha mantenido varios encuentros "enriquecedores", por una parte con empresarios de origen vasco que "mantienen su compromiso con Euskadi", y por otra, con distintos representantes políticos "que se ubican en la centralidad de un Chile que ha vivido y vive momentos de tensión política y está en plena transformación".

"En una época de incertidumbre a nivel mundial, creemos que el futuro de nuestras naciones -tanto Chile como Euskadi- se construye desde la centralidad política, con ideas y valores claros, lejos de los extremos y apostando por más democracia", ha asegurado el presidente del EBB.

Aitor Esteban comenzó este pasado lunes su viaje institucional, político y económico-empresarial a Chile, Argentina y Uruguay, con el objetivo principal de reforzar la red de la formación jeltzale con la comunidad vasca en estos países.

Entre los actos a los que tiene programados asistir se encuentran el Mundial de Pelota que tendrá lugar en Mendoza el 9 de abril, donde se jugarán los partidos Euskadi-Chile y Euskadi-Argentina, así como los Aberri Eguna (Día de la Patria Vasca) que se celebrarán en Buenos Aires el día 11 y en Montevideo el día 12.

También prevé reunirse con empresarios de estos países, con los que tratará de manera especial el reciente acuerdo UE-Mercosur, y con distintos referentes políticos, económicos y del mundo universitario.