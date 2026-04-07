Embajada de México en Irán pide a connacionales "máxima prudencia" ante conflicto bélico

Ciudad de México, 7 abr (EFE).- Ante la escalada del conflicto bélico en Oriente Medio, la Embajada de México en Irán pidió este martes a sus connacionales extremar precauciones, actuar con prudencia y acatar las órdenes de las autoridades, además de evitar grabar o difundir imágenes de actividad militar o daños para no enfrentar multas, detención o deportación.

En una serie de mensajes en redes sociales, la representación diplomática señaló que en el contexto actual, "se exhorta a la comunidad mexicana a actuar con prudencia", evitar exponerse y atender en todo momento las disposiciones de las autoridades locales.

"No tome ni comparta videos o fotografías de cualquier actividad militar o daños como resultados de estas actividades. Hacerlo puede implicar multas, detención o deportación", añadió.

Ante "posible agravamiento de la situación en el país por el conflicto bélico", la Embajada de México en Irán recomendó a sus ciudadanos a intensificar las medidas de precaución, como permanecer en el lugar más seguro de su vivienda, lejos de ventanas y paredes exteriores, y preparar un equipo de emergencia.

"Absténgase de capturar imágenes: está estrictamente prohibido fotografiar o grabar zonas afectadas por los impactos", precisó la representación diplomática.

También pidió a sus ciudadanos evitar puntos estratégicos y mantenerse alejado de cuarteles, instalaciones militares y centros de energía, e instó a consultar únicamente fuentes oficiales e informarse a través de canales verificados y evite difundir rumores que puedan generar pánico.

Explicó, asimismo, que en caso de saturación de la red de internet, sus connacionales utilicen exclusivamente mensajes de texto para mantener las líneas disponibles para los servicios de emergencia.

Este martes, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció en redes sociales que, tras mantener conversaciones con autoridades paquistaníes, ha decidido aplazar dos semanas el ataque contra infraestructuras críticas iraníes que había amenazado ejecutar hoy si Teherán no reabría el estrecho de Ormuz y que ambas partes se han comprometido de momento a un alto el fuego durante este periodo de tiempo.

El ultimátum de Trump a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz expiraba el martes a las 20:00 horas de Washington (00:00 GMT). Si la República Islámica no cumplía, el presidente de Estados Unidos había amenazado con borrar "toda una civilización" esta noche. EFE