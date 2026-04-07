El vicepresidente Cuerpo tiende la mano al PP en el Senado pese a las acusaciones de ser el "escudo del sanchismo"

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha tendido la mano al Partido Popular en su debut en el Senado como vicepresidente primero del Gobierno, pese a que la formación que encabeza Alberto Núñez Feijóo le ha acusado de haberse convertido en "el máximo representante del sanchismo y su escudo".

Durante su primera sesión de control en el Senado como vicepresidente primero, Cuerpo ha trasladado su deseo de poder colaborar con el PP y les ha tendido la mano "como ya lo ha estado en anteriores ocasiones". "Espero que podamos tener también en esta Cámara un tono constructivo, porque es lo que esperan los ciudadanos", ha trasladado.

Sin embargo, la senadora del PP, Alicia García, ha pronosticado que Cuerpo no ha llegado a la Vicepresidencia Primera "a regenerar nada" ni a cambiar nada, sino que ha llegado a "blindar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Usted dice que no tiene el carnet del Partido Socialista, pero es que usted es un militante premium del sanchismo", ha señalado la senadora del PP.

Desde el PP han preguntado también al vicepresidente si va a "proteger" la corrupción desde su nuevo puesto. "Usted ya no es el técnico, usted es el máximo representante del sanchismo, es el escudo del sanchismo", ha reiterado la senadora 'popular'.

Pese a esto, el titular de Economía ha defendido que asume la Vicepresidencia Primera con el objetivo de garantizar la continuidad de un modelo de crecimiento económico "de liderazgo a nivel internacional y que este liderazgo se traduzca también en un retorno y un beneficio para los ciudadanos".

"Esto es particularmente relevante e importante en un contexto como el actual, donde la incertidumbre es quizás la palabra más utilizada en estas últimas semanas, en estos últimos meses, y los ciudadanos tienen que sufrir las consecuencias de la misma y de un contexto geopolítico que cada vez es más volátil y más inestable", ha señalado.

LAS BUENAS CIFRAS 'MACRO' SE TRASLADAN AL DÍA A DÍA DE CIUDADANOS

De su lado, el senador 'popular' del PP, Carlos Polanco, ha denunciado que los españoles trabajan, pero "cada vez son más pobres", mientras el Gobierno ha elevado la recaudación "de forma masiva".

Desde el PP proponen deflactar el IRPF para proteger el salario real de los españoles. "Porque en estos momentos hay dos formas de gobernar en inflación, aprovecharla o combatirla. Y ustedes han elegido, claramente, aprovecharla", ha remarcado Polanco.

Cuerpo ha rebatido los datos de Polanco comparando las cifras entre los años 2018-2025 --bajo el Gobierno de Pedro Sánchez-- con la etapa previamente anterior (2014-2018) --bajo el Gobierno de Mariano Rajoy--.

En concreto, el responsable económico del Gobierno ha señalado que la remuneración real neta, es decir, teniendo en cuenta precios e impuestos, ha subido en este último periodo un 3,5% frente a un 1% en el periodo inmediatamente anterior.

"Yo creo que queda claro, por lo tanto, que esas buenas cifras macro se están trasladando, gracias a la política de este Gobierno, también al día a día de los ciudadanos", ha destacado.

FOCO EN LOS NIVELES DE DESIGUALDAD Y DESEMPLEO

Durante la sesión de control, la senadora de EH Bildu, Idurre Bideguren, también ha advertido de que, pese a que algunos indicadores económicos y sociales han mejorado, "hay una sensación de inseguridad económica en muchos ámbitos".

El vicepresidente primer ha reconocido que desde el Ejecutivo son "conscientes" de que no se ha llegado donde deben llegar porque todavía, pese a la mejora que hay en materia, por ejemplo, de reducción de la desigualdad, se siguen registrando niveles "demasiado altos", así como en materia de desempleo.

"Ahí vamos a seguir poniendo la acción y el efecto de nuestras políticas", ha asegurado el titular de Economía.