El Parlamento de Vietnam ratifica a To Lam como presidente del país y consolida su poder

El Parlamento de Vietnam ha ratificado este martes a To Lam como jefe del Partido Comunista y, por ende, como presidente del país para los próximos cinco años, lo que lo consolida en el poder tras una votación que se ha resuelto con el 100% de los votos favor.

To Lam, que estará al frente del país entre los años 2026 y 2031, ya había sido reelegido por unanimidad para un nuevo mandato al frente del partido único a finales de enero. Así, ha defendido la "construcción y rectificación del Partido", apostando por que sea "limpio y fuerte".

En un discurso tras la votación parlamentaria, ha abogado por "mantener la paz y la estabilidad e impulsar un desarrollo nacional sostenible". "Quiero mejorar las vidas del pueblo para que puedan disfrutar de los frutos del desarrollo y contribuir al progreso en la región y en el mundo", ha declarado en su discurso ante el Parlamento, según ha recogido el diario 'Vietnam+'.

"Soy plenamente consciente de que asumir la responsabilidad de secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República Socialista de Vietnam es un inmenso honor, una responsabilidad y un deber sagrados y nobles, y representa la confianza y las expectativas de todo el partido, todo el pueblo y todo el Ejército", ha aseverado.

En relación con los actuales desafíos a nivel internacional, ha resaltado la importancia de poner en marcha "políticas estratégicas". "Junto con todo el partido, todo el pueblo y todo el Ejército, nos centraremos en la construcción de un Estado de derecho socialista, una economía autosuficiente y autosostenible, y un sistema de defensa y seguridad nacional integral, completo y moderno. Un sistema político ágil, eficaz y eficiente; y una sociedad desarrollada, unida, culta y humana", ha afirmado.

Para Lam, la prioridad es "fortalecer las capacidades, implementar la autonomía estratégica en defensa y seguridad nacional, y construir una fuerza armada revolucionaria, regular, de élite y moderna, capaz de eliminar todas las amenazas de forma temprana y a distancia, y de proteger firmemente la patria y la seguridad nacional en cualquier circunstancia", ha manifestado.

"Queremos fortalecer un entorno pacífico, estable, seguro, ordenado, disciplinado, protegido y saludable a un alto nivel, contribuyendo a la paz y la estabilidad en la región y en el mundo", ha señalado.

LE MINH HUNG, NUEVO PRIMER MINISTRO

Por su parte, el exgobernador del Banco Estatal de Vietnam, Le Minh Hung, ha sido nombrado nuevo primer ministro del país para los próximos cinco años, también en una votación celebrada en la Asamblea Nacional de Vietnam.

Hung se ha convertido en uno de los líderes más influyentes del país. Con 55 años, ha jurado el cargo y ha prometido una "absoluta lealtad a la patria, al pueblo vietnamita y a la Constitución del país".

Es hijo del exministro de Seguridad Pública Le Minh Huong, quien ocupó el cargo entre 1996 y 2002 y participó en los esfuerzos para normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Vietnam en los años 90.