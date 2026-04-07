El mayor apagón de este martes en Cuba dejará sin corriente a la vez al 61 % de la isla

La Habana, 7 abr (EFE). - Cuba tendrá prolongados apagones en todo su territorio este martes, cortes que dejarán a hasta un 61 % de la isla desconectada durante el momento de mayor demanda energética, según datos cotejados por EFE.

El país caribeño vive desde mediados de 2024 una grave crisis que se profundizó con el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos desde enero. Las medidas del país norteamericano han sido calificadas por las Naciones Unidas como “acciones que vulneran los derechos humanos”.

La UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, prevé para el horario de mayor demanda de esta jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.240 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.080 MW en Cuba.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- llegará a los 1.840 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- será de 1.870 MW, informó la UNE.

La crisis energética cubana se explica por la conjunción de un factor estructural, un sistema energético profundamente obsoleto y un elemento coyuntural, el bloqueo petrolero iniciado en enero por EE.UU.

En esta jornada, seis de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento (responsables del 40 % del mix energético).

El otro 40 % del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía, que precisa diésel y fueloil, está parada desde enero por las sanciones del Gobierno estadounidense, acciones calificadas por las autoridades cubanas como de “asfixia energética”.

Cuba recibió hace una semana el petrolero ruso Anatoli Kolodkin con aproximadamente 730.000 barriles, equivalente a 100.000 toneladas de crudo, el primer cargamento de este tipo en llegar a la isla en los últimos tres meses.

Según expertos, en el país caribeño tardarán entre 15 y 20 días en procesar el crudo y otros cinco a diez días en entregar sus productos refinados.

La llegada del Anatoli Kolodkin representa un ligero alivio en medio de la crítica situación de Cuba, marcada por extensos apagones de más de 15 horas en La Habana y hasta dos días seguidos en otros territorios.

Cuba necesita unos 100.000 barriles de petróleo diarios, de los cuales solo 40.000 los consigue con pozos propios. EFE