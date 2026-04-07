El Ibex 35 recupera los 17.700 puntos (+1,19%), con el petróleo Brent en 109 dólares

El Ibex 35 subía un 1,19% en la media sesión, hasta los 17.764,60 puntos, con el crudo Brent situándose en los 109 dólares, muy por encima de la cota de los 72 dólares que presentaba hace un mes, antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos (EEUU) e Israel.

La subida del precio del petróleo se produce después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, reiterara ayer su ultimátum a Irán, que finaliza a las 2.00 de la madrugada de este martes hora española, por el que exige al país centroasiático la apertura del estrecho de Ormuz, ruta comercial por la que circula en torno a una quinta parte del petróleo y el gas mundial.

En este escenario, el precio del barril de Brent --referencia en Europa-- retrocedía un 0,84% en la media sesión de las Bolsas europeas, hasta los 109,85 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, subía un 0,08%, hasta los 112 dólares.

Trump ha afirmado además que la última propuesta diplomática de Irán en el contexto de las negociaciones para poner fin a la guerra "no es lo bastante buena", aunque ha puesto en valor que supone "un paso muy relevante" con vistas a su ultimátum.

En concreto, el Gobierno iraní ha trasladado una contrapropuesta a Estados Unidos en la que rechaza un alto el fuego parcial, plantea una solución a más largo plazo, el fin de las sanciones y un nuevo protocolo para el paso del estrecho de Ormuz.

"Es probable que las bolsas se recuperen, lideradas por los sectores cíclicos y aquellos sensibles al precio del petróleo y a los tipos de interés, como financieros, industriales, viajes y lujo. Se espera que unos precios del petróleo más bajos reduzcan las expectativas de inflación y, en consecuencia, los niveles futuros de tipos de interés y los rendimientos de la deuda", señala el responsable de inversión en Edmond de Rothschild, Nicolas Bickel.

En el terreno macro español, el Tesoro Público ha colocado este martes 6.439,25 millones de euros en una nueva subasta de letras a seis y doce meses, en el rango máximo previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad a los niveles más altos en el último año y medio.

En este contexto, los valores que más se revalorizaban a media sesión eran Cellnex (+4,38%), Acerinox (+2,69%), BBVA (+2,66%), Fluidra (+2,47%) y ArcelorMittal (+2,45%). Solo seis compañías cotizaban en rojo a esta hora: CaixaBank (-1,01%), Repsol (-0,58%), Naturgy (-0,38%), Solaria (-0,24%), Banco Sabadell (-0,10%) y Rovi (-0,06%).

Las principales Bolsas europeas cotizaban al alza a media sesión: Londres subía un 0,32%, París un 1,26%, Fráncfort un 0,89%, Milán un 1,25% y el Euro Stoxx 50 un 0,94%.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1559 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,47%.

Respecto a los activos denominados 'refugio', el precio de la onza de oro repuntaba un 0,27% hasta los 4.697 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, descendía un 1,18%, hasta situarse en los 68.949 dólares.