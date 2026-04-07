El 'Guernica' vuelve a París en realidad virtual

Pol Lloberas Cardona

París, 7 abr (EFE).- El museo Picasso de París ofrece desde mañana miércoles una experiencia en realidad virtual sobre el 'Guernica' de Pablo Picasso (1881-1973), en la que será posible presenciar el proceso creativo y la trayectoria histórica del cuadro que inmortaliza el bombardeo de la localidad vasca.

Con el título 'Las metamorfosis de Guernica', el museo promete una "inmersión inédita" en "una de las obras maestras más importantes del siglo XX", que interpreta el bombardeo fascista del pueblo homónimo durante la Guerra Civil Española, con una sesión de unos 15 minutos disponible en español.

"¿Por qué hablar hoy del 'Guernica'? Creo que, por desgracia, la actualidad nos lleva un poco en esa dirección (...) ojalá pueda verse en otros lugares y podamos actualizar un poco esa visión de la historia que, por desgracia, se repite ", dijo a EFE el director de la exposición, Nicolas Thépot.

La experiencia recorre la vida del cuadro desde su diseño en un estudio de París hasta su exposición en el Museo Reina Sofía de Madrid, pasando entre medias por su exhibición en el pabellón de la España republicana en la Exposición de París de 1937, el pueblo de Gernika tras el bombardeo y los museos de todo el mundo en los que se ha mostrado la obra.

"El interés por la realidad virtual viene de querer sumergirme en ese taller, de ser testigo privilegiado de esa historia y de estar al lado de su compañera mientras hace sus fotos, mientras capta todas y cada una de las etapas del diseño. Quería que la gente se adentrase un poco en esa época y se sintiera identificada en ella, con su contexto", explicó el director.

Thépot hacía referencia así a Dora Maar, la pareja de Picasso cuando pintó su obra maestra, y que fotografió todo el proceso de creación de la misma.

Según detalló a EFE, el proyecto ha requerido un "enorme trabajo de investigación" a partir de fotografías, maquetas y planos, que han acometido la productora Lucid Realities y el programa artístico y tecnológico internacional VIVE Arts.

Además, también han contado con los testimonios del escritor Juan Larrea (1895-1980), miembro de la delegación republicana española que encargó el cuadro, y de la propia Dora Maar (1907-1997).

La experiencia se ofrece a los visitantes junto a la exposición 'Henry Taylor. Donde los pensamientos provocan', una muestra de obras de dicho pintor afroamericano entre las que se incluye una reinterpretación de las 'Señoritas de Aviñón' de Picasso.

Titulado 'Del Congo a la Capital y negro de nuevo', el cuadro revisa las influencias de máscaras africanas empleadas en el Picasso original para convertir a las protagonistas en mujeres negras; un guiño al pasado que Taylor emula en otras obras, como el 'Desayuno sobre la hierba' de Manet.

La exposición de las obras de Taylor permanecerá abierta al público, junto a 'Las Metamorfosis de Guernica', hasta el próximo 6 de septiembre.

En las últimas semanas, el 'Guernica' volvió a ser noticia a raíz de la solicitud del Gobierno Vasco de trasladar el cuadro al museo Guggenheim de Bilbao para una exposición por el 90 aniversario del bombardeo.

Ante la iniciativa, el Gobierno central no ha dado luz verde al viaje de la obra, aduciendo el respeto permanente de la administración de "los criterios técnicos y profesionales" de conservación.

Un informe del Museo Reina Sofía del pasado 26 de marzo "desaconseja rotundamente" el traslado del cuadro por considerar que las vibraciones podrían perjudicar su estado y aumentar su deterioro.

Thépot recordó que "es una obra que se hizo para ser difundida ampliamente, por lo que viajó mucho" por Europa y América y, con ello, sufrió un progresivo deterioro.

"Es un óleo de gran tamaño y para manipular lamentablemente es muy frágil. Y cada vez que se enrollaba -porque se le sacaba del marco y se enrollaba, algo que echando la vista atrás es impresionante- se deterioraba un poco más. Por eso creo que el argumento de la fragilidad se sostiene ampliamente", apuntó. EFE

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