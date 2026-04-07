El colombiano Fonseca promete una exhibición de música tropical en Ciudad de México

Ciudad de México, 7 abr (EFE).- El cantante colombiano Juan Fernando Fonseca aseguró este martes que su concierto de esta semana en el Auditorio Nacional de Ciudad de México será un show protagonizado por la música y el ambiente tropical, en el cierre de su última gira en la que ha tratado de captar el sonido de esta región del planeta.

En una rueda de prensa desde la capital mexicana, el cantautor afirmó que lo que los espectadores van a ver en 'Tropicalia' es su "interpretación" del mundo tropical a través de los géneros que le han influenciado y acompañado a lo largo de su vida, entre los que citó el bolero o la salsa.

"Lo que yo quería desde el principio era mostrar como mi interpretación de lo que es para mí la música tropical. Y arranqué por casi que duplicar la banda. Inicialmente no teníamos vientos ni coristas pero yo quería un look más casi como de orquesta clásica", explicó el artista, conocido como Fonseca.

Su concierto será este miércoles en el Auditorio Nacional, uno de los escenarios más emblemáticos de Ciudad de México, y en el que ha logrado vender todas las entradas disponibles, según destacó.

La idea de su show comienza con un "amanecer tropical", un concepto que ha podido llevar a muchos países en estos años de gira, algo que le hace sentir "muy emocionado" gracias al álbum "más importante" de su carrera.

"Después de dos años vamos a cerrar nuestro tour 'Tropicalia' acá en México. Así que lo de mañana realmente es para mí muy importante", señaló antes de recordar el cariño del país norteamericano y por "abrirle las puertas".

Mirando con perspectiva toda su trayectoria, Fonseca subrayó que ha ido "construyendo mi sonido cada vez más", en un proceso en el que ha podido "experimentar y tomar riesgos" en la creación musical.

"Como compositor, con los años cada vez he ido afilando y cubriendo más esa intuición que me dice por dónde ir. Y a eso me refiero, a que yo creo que uno como compositor tiene que ser egoísta en el buen sentido de la palabra, en cuanto a que una canción recién escrita cuando la canto tiene que moverme realmente el piso para de ahí decidir compartir", agregó el cantante, nacido hace 45 años en Bogotá.

Sobre su personalidad en el escenario con este álbum, declaró que es una "mezcla criminal" que llevaría mezcal, aguardiente, limón, "un poquito" de miel y hierbabuena.

"Cuando esa música se hace con honestidad, con corazón y siguiendo como esa intuición, eso toca corazones y dura por siempre en los que hayan conectado con las canciones", sentenció. EFE

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