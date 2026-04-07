Agencias

EEUU considera bloquear entrada de extranjeros en aeropuertos de ciudades "santuario"

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Washington, 7 abr (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos está considerando bloquear la entrada de viajeros internacionales en los aeropuertos de las ciudades que no colaboran con las políticas de mano dura de migración, llamadas "santuario".

En declaraciones a reporteros durante una visita a Carolina del Norte este martes, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, señaló que, para su Gobierno, "no tiene sentido procesar viajeros internacionales" si las ciudades no están "haciendo cumplir la ley migratoria". EFE

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