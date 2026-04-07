Ecuador busca alianzas para garantizar libros en feria de Quito ante aranceles a Colombia

Quito, 7 abr (EFE).- El Gobierno de Ecuador busca alianzas con países como Perú, Chile o Argentina para facilitar la compra de libros para la Feria Internacional del Libro de Quito, dado que gran parte de los textos proviene de Colombia y los aranceles impuestos en medio de la guerra comercial entre Quito y Bogotá afecta a las librerías que quieren participar en el evento.

Así lo explicó a EFE la viceministra Romina Muñoz, quien señaló que una muestra de este trabajo de alianzas, desarrollado durante al menos dos años, será la participación de Ecuador como invitado de honor en la próxima Feria del Libro de Lima, prevista para junio venidero.

Ecuador y Colombia mantienen una guerra comercial desde febrero pasado que ha derivado en una imposición de aranceles del 50 % en el comercio y ha generado grandes inquietudes de las librerías de Ecuador interesadas en participar en el evento, ya que un alto porcentaje de sus ejemplares procede de Colombia debido a la ausencia de distribuidoras en territorio ecuatoriano.

La Feria Internacional del Libro de Quito se celebrará este año entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre, en un trabajo conjunto entre la Cámara Ecuatoriana del Libro, la Biblioteca Nacional y el Gobierno de Ecuador, que invertirá en torno a medio millón de dólares.

Hasta la edición pasada, y desde 2021, el evento había sido organizado por el Municipio de Quito, pero debido a la reforma del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que obliga a los municipios a destinar al menos el 70 % de su presupuesto a inversión física, la administración local anunció la cancelación del evento, pero horas después, el Gobierno asumió la realización.

Muñoz explicó que Ecuador no importa papel desde hace más de diez años, pero reconoció que las dificultades radican en las librerías que importan libros desde Colombia, donde se ubican grandes distribuidoras y editoriales como Planeta o Penguin Random House.

La cita literaria se celebrará en el Centro de Exposiciones de Quito, tendrá un horario de 10 de la mañana a 8 de la tarde, tendrá un costo "simbólico" de un dólar (excepto niños, personas de tercera edad y estudiantes) y aspirará a recibir a unas 45.000 personas. EFE