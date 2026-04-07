Detenido por estafar cerca de 5.000 euros en hoteles de Madrid aprovechando su condición de cliente habitual

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han detenido a un hombre de 33 años como presunto autor de un delito continuado de estafa tras defraudar cerca de 5.000 euros en distintos hoteles de la capital, donde se alojaba aprovechando su condición de cliente habitual para ganarse la confianza del personal y evitar el pago de las facturas.

La detención tuvo lugar el pasado 10 de marzo en el distrito de Chamberí, después de que varios establecimientos hoteleros de la misma cadena detectaran irregularidades en reservas y estancias no abonadas.

Las sospechas comenzaron en un hotel en el entorno de Sevilla, donde el individuo había estado alojado y tras abandonar presuntamente el lugar sin abonar una factura de 2.500 euros. Pese a que se le remitieron correos electrónicos y el importe pendiente, el huésped alegaba distintas excusas para evitar el pago, según informan fuentes policiales a Europa Press.

A partir de ese momento, los responsables de la cadena hotelera comenzaron a detectar otros impagos asociados al mismo cliente. Entre ellos, una factura de 1.900 euros en un hotel situado en Atocha, otra de 213 euros en un establecimiento de la zona de Princesa, así como diversos importes pendientes en un hotel de Gran Vía y otro cargo de 130 euros en estancias anteriores.

Asimismo, constaba una reserva online en un hotel del Palacio del Retiro para el propio 10 de marzo, donde el individuo llegó a personarse para realizar el check-in. Sin embargo, al ser requerido para presentar documentación, manifestó no disponer de ella, entrando en un estado de nerviosismo antes de abandonar el lugar.

Ese mismo día también había efectuado otra reserva en el hotel Santo Mauro. Los agentes se desplazaron hasta allí, donde el hombre ofreció versiones contradictorias sobre el pago de su estancia. Según indica Policía Municipal a esta agencia de noticias, primero afirmó haber tenido problemas con el hotel, posteriormente indicó que no había abonado el importe por no estar conforme con el precio y, finalmente, aseguró haber realizado el pago sin poder justificarlo.

Al ser requerida de nuevo su identificación, el sospechoso manifestó ser de nacionalidad estadounidense y llevar tres meses en España, asegurando que le habían sustraído el pasaporte y las tarjetas de crédito, sin haberlo comunicado a su embajada. Como única documentación, mostró una fotografía en su teléfono móvil de un permiso de conducir del estado de Massachusetts.

Según ha indicado la subdirectora de uno de los hoteles afectados, el detenido utilizaba una tarjeta de fidelización de la cadena, propia de clientes habituales, para realizar las reservas y generar confianza, abandonando posteriormente los establecimientos sin abonar las facturas.

La coordinación entre los distintos hoteles permitió detectar el modus operandi, con un importe total defraudado cercano a los 5.000 euros. El detenido ha sido puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito continuado de estafa.