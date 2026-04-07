Delcy Rodríguez pide a líderes religiosos hacer seguimiento de la amnistía en Venezuela

Caracas, 7 abr (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió este martes que los líderes de distintas religiones hagan seguimiento al proceso de la Ley de Amnistía, promulgada en febrero, y por la cual más de 8.000 personas han recibido libertades plenas, según los datos del Parlamento que no ha divulgado listas con identidades de los beneficiados.

La mandataria encargada hizo esta petición durante un encuentro en el Palacio presidencial de Miraflores con el Foro interreligioso, integrado por líderes de la Iglesia católica, la Iglesia anglicana, representantes de iglesias evangélicas, líderes religiosos del islam y el rabino principal del país suramericano, entre otros.

"No hay nada que ocultar, todo lo contrario, ojalá se puedan incorporar, ver el proceso, ver quiénes se han beneficiado, ver quiénes no pueden ser beneficiados", expresó Rodríguez durante el encuentro, que fue transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Asimismo, aceptó la propuesta de establecer una "mesa de trabajo" con la Vicepresidencia social para atender la crisis humanitaria en Venezuela, que la mandataria atribuyó a las sanciones económicas impuestas contra el país suramericano.

"Le doy la bienvenida a sus propuestas. Ya las leí, estoy de acuerdo. Lo que llamamos situación humanitaria son las heridas sociales y económicas que ha dejado el bloqueo económico contra Venezuela", dijo.

Sin embargo, pidió a los líderes religiosos "dejar la política para otro lado" y enfocarse en sumarse a "espacios comunes" para buscar la paz.

Los participantes de la reunión expresaron su disposición a ayudar a los más necesitados, trabajar por la paz y promover la convivencia.

El pastor Carlos Vielma, vicepresidente de Unicristiana de Venezuela, hizo un llamado a construir la paz sobre la búsqueda de "la verdad y la justicia", mientras que Monseñor José Antonio Da Conceição, secretario de la Conferencia Episcopal Venezolana, pidió construir "garantías legales" para permitir las labores sociales.

"No podemos invisibilizar que tenemos muchos hermanos con muchas necesidades", agregó el sacerdote, quien entregó una carta a la mandataria en nombre de todos los religiosos, con propuestas y una "agenda de trabajo" para la convivencia, sin dar más detalles.

En el encuentro también participaron integrantes del Programa de convivencia y paz, instalado por Rodríguez tras el ataque militar estadounidense del 3 de enero, que culminó con la captura del ahora depuesto presidente Nicolás Maduro.

En el marco de la amnistía, 8.416 personas habían recibido libertad plena hasta el pasado 26 de marzo, según datos del Parlamento.