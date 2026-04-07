Danza a Escena 2026 ofrece 124 actuaciones de 28 compañías hasta diciembre en diez comunidades autónomas

28 compañías de danza participarán en la décimo séptima edición de Danza a Escena, que ofrecerá 124 representaciones entre el 9 de abril y el 26 de diciembre en espacios públicos de diez comunidades autónomas.

El circuito, impulsado por la Dirección General de Artes Escénicas y Música (DGAEM) y desarrollado por la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública, propone una programación "heterogénea" con espectáculos de danza contemporánea, flamenco, piezas familiares y formatos híbridos, con el objetivo de "fomentar la presencia de las artes del movimiento" en el territorio nacional, como han expresado los organizadores.

El programa tiene previsto recorrer Galicia, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco, Castilla y León, Canarias, Baleares, Asturias, Murcia y Madrid en una red de teatros y auditorios públicos.

DANZA CONTEMPORÁNEA, FLAMENCO Y PARA PÚBLICO INFANTIL

La danza moderna y contemporánea será uno de los ejes del programa con propuestas como 'Es Aquí', de Daniel Abreu, Premio Nacional de Danza 2014, o 'Afines', de Marcat Dance. También figuran montajes como 'Lana', de OSA + MUJIKA, o 'Lo que ocurre en un instante', del coreógrafo Jesús Benzal, que reflexiona sobre "lo irreversible del ahora", según ha indicado la organización del programa.

Además, se representarán trabajos que exploran la relación entre tradición y contemporaneidad, como 'Fandango Reloaded', de Inka Romaní, o 'Nó', de la compañía gallega Elahood, que plantea el gesto de negación como un acto político y de afirmación identitaria.

En cuanto a las propuestas para público infantil y familiar, tendrán lugar espectáculos como '¿Dónde está Alicia?', de Marea Danza, o 'tÁ', de Escena Miriñaque, que combina danza y teatro en un entorno de realismo mágico.

En el ámbito de la danza española y el flamenco contemporáneo, el circuito acogerá, entre otras, 'Atlas de anatomía', de Paula Quintana, centrada en el cuerpo femenino y su relación con la tradición, o 'Alter Ego', de Alfonso Losa y Patricia Guerrero. Asimismo, también se representarán espectáculos de nuevas vanguardias y piezas cortas, entre ellas 'Opus', de La Taimada, o 'Baunsbak', de Elvi Balboa.

Según han informado la DGAEM y la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales, desde su creación en 2010 Danza a Escena ha programado cerca de 350 espectáculos en unos 500 escenarios, con alrededor de 1.800 funciones y más de 370.000 espectadores, consolidándose, según los organizadores, como "un programa clave para el impulso del sector de la danza en España".