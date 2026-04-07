Crónica del Real Madrid - Bayern de Múnich: 1-2

El Real Madrid perdió este martes por 1-2 ante el Bayern de Múnich en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, un partido en el que el equipo alemán se puso con dos goles de renta gracias a Luis Díaz y Harry Kane, mientras que Kylian Mbappé le dio vida al conjunto merengue, que viaja a la vuelta en Múnich con vida, pero sin el sancionado Aurélien Tchouaméni.

El conjunto entrenado por Vincent Kompany, con un Michael Olise omnipresente y determinante, entendió mejor el tipo de partido y venció por primera vez en el Santiago Bernabéu en 25 años, aunque dejó con vida al 15 veces campeón de Europa que, aunque no realizó un mal partido, se topó en innumerables ocasiones con un Manuel Neuer estelar con 9 paradas.

Dos errores al final de la primera parte y al comienzo de la segunda permitieron al Bayern ponerse 0-2 con los tantos de Luis Díaz y Kane. El Real Madrid quedó tocado, pero también tuvo ocasiones claras y Mbappé aprovechó una gran asistencia de Alexander-Arnold para dar vida a los suyos en la locura de los últimos 20 minutos, con ambos equipos disfrutando de oportunidades claras. Pero los dos equipos se dejaron para Múnich la definición de la eliminatoria.

Ante una grada entregada, como siempre en las grandes noches europeas, el Real Madrid entró agobiado y con cierta ansiedad al partido. Los errores en las zonas decisivas y poca clarividencia con el balón ante un Bayern muy bien plantado lastraron a los de Álvaro Arbeloa.

En una pérdida de las prohibidas atrás, Konrad Laimer avisó desde la frontal antes de que se cumpliera el primer minuto, y la más clara para los bávaros llegó poco después, cuando Harry Kane dejó casi en línea de gol y sin portero a Dayot Upamecano, pero Álvaro Carreras se adelantó salvando un gol cantado.

Con el paso de los minutos, el Real Madrid mejoró algo y disfrutó de dos buenas ocasiones en las botas de Vinícius Júnior y Kylian Mbappé, y ambos se encontraron con las intervenciones de un seguro Manuel Neuer. La sensación era de una calma tensa que rompieron dos malos envíos en la salida de Alexander-Arnold y Thiago Pitarch que casi condenaba al conjunto merengue, que respondió con otra ocasión, al contragolpe, del '10' francés, de nuevo con una mano salvadora del meta alemán.

En ese clima que parecía estable, se desató la tormenta ofensiva bávara tras una pérdida de 'Vini'. Los hombres de arriba del Bayern combinaron con mucha facilidad y Serge Gnabry sirvió entre lateral y central a Luis Díaz, desaparecido hasta entonces, para batir a placer por abajo a Andriy Lunin y silenciar al Santiago Bernabéu antes del descanso.

Y la segunda mitad arrancó con otro jarro de agua fría para el equipo merengue, que salió con poca intensidad y en un mal control de Carreras, el Bayern armó rápido un ataque con el robo de Aleksandar Pavlovic, la asistencia de Michael Olise y el disparo desde la frontal de Kane para poner el 0-2 y encauzar la eliminatoria. Con esa renta, el equipo alemán se mostró más cómodo y supo bajar el ritmo del encuentro, mientras otro error, ahora de Valverde, casi deja al '9' inglés solo ante Lunin.

Mientras Olise seguía haciendo de las suyas y el Bayern apenas sufría para probar al meta ucraniano, el Real Madrid empezó a tener, aunque a cuenta gotas, más ocasiones en las botas de Vinícius, solo ante un Neuer estelar, y Mbappé por partida doble. Ya con Jude Bellingham en el campo los blancos se volvieron a conectar con un tanto del francés tras una asistencia sensacional de Arnold. El Bernabéu volvía a rugir, aunque se quedó en un 'casi', pese a que ambos conjuntos pudieron cambiar el marcador.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 1 - BAYERN DE MÚNICH, 2 (0-1, al descanso).

--ALINEACIONES:

REAL MADRID: Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen (Militao, min.62), Carreras; Tchouaméni, Valverde, Güler (Brahim, min.71), Thiago (Bellingham, min.62), Mbappé y Vinícius.

BAYERN DE MÚNICH: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer (Davies, min.69); Kimmich, Pavlovic (Goretzka, min.90+3); Olise, Gnabry (Musiala, min.69), Luis Díaz (Bischof, min.90+3); y Harry Kane.

--GOLES:

0-1, min.41: Luis Díaz.

0-2, min.46: Harry Kane.

1-2, min.72: Kylian Mbappé.

--ÁRBITRO: Michael Oliver (ING). Amonestó a Tchouaméni (min.36) por parte del Real Madrid. Y a Tah (min.71), Luis Díaz (min.77), Neuer (min.82) y Musiala (min.86) en el Bayern.

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.