Condenan a siete años de prisión a un policía de Colombia que provocó una lesión ocular en una universitaria

La Justicia de Colombia ha condenado este lunes a un agente policial de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) a siete años de prisión, tras declararlo culpable de provocar una grave lesión ocular a una joven universitaria, en el marco de las protestas de 2021 contra la propuesta de reforma fiscal del entonces presidente Iván Duque.

Identificado como Danilo José Núñez Zabaleta, quien en el momento de los hechos formaba parte del polémico Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) --acusado de abusos como asesinatos y violaciones durante la referida oleada de protestas desatada entonces en el país-- ha sido hallado culpable de un delito de "lesiones personales con perturbación funcional", según ha informado la Fiscalía de Colombia en un comunicado.

De acuerdo con la investigación, liderada por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, Núñez Zabaleta, "identificado a través de su placa y de los registros del arma asignada", fue quien disparó un proyectil de goma contra la joven universitaria que regresaba a su casa tras participar en la manifestación celebrada el 28 de abril en el centro de Bogotá, capital de Colombia.

"El impacto le causó una lesión grave en el ojo derecho y la pérdida permanente de la visión", ha subrayado la Fiscalía agregando que la juez que ha dictado esta sentencia ha calificado la conducta de "desproporcionada, innecesaria y contraria a los protocolos institucionales".

Además de los siete años de privación de libertad, le ha sido impuesto al condenado una inhabilitación de 84 meses (también siete años) para el ejercicio de funciones públicas, así como una multa de 24,3 salarios mínimos legales mensuales, con base en las cantidades vigentes para 2021: algo más de 908.500 pesos colombianos, equivalente a unos 216 euros, con lo que el total de la sanción ascendería a cerca de 5.250 euros.

Cabe señalar que esta sentencia es de primera instancia y, por consiguiente, en su contra proceden más recursos de ley, de acuerdo con el comunicado de la Fiscalía colombiana.

Organizaciones sociales del país estiman en alrededor de 80 las víctimas mortales registradas durante las referidas protestas de 2021, también conocidas como "estallido social".