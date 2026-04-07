Commerzbank critica la actitud de UniCredit y reitera su negativa a la oferta de compra actual

Commerzbank ha achacado a UniCredit falta de diálogo sincero y poca concreción sobre sus planes de adquisición --que resultaron en la OPA lanzada a mediados de marzo-- y ha vuelto a mostrar su oposición a la actual oferta planteada por el banco transalpino alegando que "no genera valor suficiente", apenas unos días después de que UniCredit fijara para el próximo 4 de mayo la junta general de accionistas en la que buscan dar el visto bueno a la operación.

Las conversaciones entre ambos bancos durante las últimas semanas no han resultado en ningún acuerdo y, de hecho, Commerzbank ha achacado al banco italiano que los comentarios y publicaciones emitidos recientemente no han sido consensuados, generando una "actitud que dificulta la creación de la confianza mutua necesaria para una transacción exitosa".

"Durante este tiempo, UniCredit no formuló ninguna solicitud ni sugerencia específica, por ejemplo, en relación con el modelo de negocio de Commerzbank o posibles áreas de cooperación; ni propuso ningún elemento clave para una posible transacción", reza un comunicado de la entidad alemana.

El pasado 3 de abril, UniCredit convocó una junta extraordinaria de accionistas para principios de mayo con el objetivo de aprobar un aumento de su capital social mediante la emisión de 470 millones de acciones para poder llevar a cabo la adquisición.

Por el momento, la oferta se mantiene sin alteraciones, algo que no ha convencido a Commerzbank, que rechaza que el banco transalpino no se comprometa a una mejora de la misma ni contemple una prima de mercado.

"En opinión de Commerzbank, los pilares de la transacción, ahora descritos verbalmente por UniCredit, no han demostrado un potencial de creación de valor suficiente para sus accionistas más allá de la estrategia actual y su horizonte de planificación", sostiene la nota publicada por Commerzbank.

Así, la entidad germana mantiene su posición y emplaza a la difusión de sus próximos resultados trimestrales --el 8 de mayo-- para defender su buen desempeño financiero de manera independiente, momento en el que adelanta que mejorará previsiones.

"Commerzbank seguirá centrándose en la implementación exitosa de su estrategia independiente. La estrategia 'Momentum' genera valor, el dinamismo operativo es sostenible y su ejecución se ajusta a una agenda estratégica claramente comunicada con bajos riesgos de ejecución", concluye.

A pesar de estas palabras, el banco alemán "sigue abierto a conversaciones y propuestas que generen valor concreto para sus accionistas y partes interesadas".