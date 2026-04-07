China asegura que el proceso de mediación entre Pakistán y Afganistán "avanza constante"

Las autoridades de China han defendido este martes que el proceso de mediación que facilitan entre Pakistán y Afganistán "avanza constante", si bien ha evitado ofrecer más detalles de las conversaciones lanzadas el pasado jueves para poner fin a las hostilidades entre ambos países.
"China ha estado realizando esfuerzos activos de mediación para facilitar el diálogo entre Pakistán y Afganistán. Ambas partes valoran y acogen con agrado la mediación de China y están dispuestas a sentarse a dialogar", ha señalado en rueda de prensa la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning.
Así, ha incidido en que el proceso de conversaciones facilitadas por China y que tuvieron una primera fase en Urumchi, capital de la región autónoma de Sinkiang, se está "implementando" y "avanzando de manera constante". En todo caso, la portavoz china ha evitado desgranar en qué consisten las conversaciones y si se han logrado avances cinco días después.
Desde Pakistán han incidido en que las autoridades afganas deben "demostrar acciones visibles y verificables" para la desescalada, mientras que desde Kabul los talibán han indicado que el proceso debe basarse en "el respeto mutuo y el contacto constructivo".
La zona fronteriza entre los dos países ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de Tehrik e Taliban Pakistan (TTP). Las tensiones derivaron a finales de febrero en un nuevo conflicto entre Pakistán y Afganistán tras una serie de bombardeos por parte de Islamabad contra supuestos objetivos de TTP.