Canarias se ofrece a Metsola para acoger la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana en su 20º aniversario

El vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, ha trasladado a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, el ofrecimiento del archipiélago para acoger la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat) que cumple este año su 20 aniversario.

Así lo ha informado este martes el Gobierno regional, que agrega que el encuentro reforzaría el papel de las islas como espacio estratégico de diálogo entre Europa, América Latina y el Caribe.

Domínguez explicó que de materializarse dicho ofrecimiento, que se produjo en el transcurso de una reunión en Bruselas, supondría una oportunidad para el archipiélago, que podría acoger este foro parlamentario birregional en "un momento clave para avanzar en materias como comercio, inversión, energía, digitalización y migración".

Además, añadió que la presencia de la presidenta del Parlamento Europeo, siempre preocupada por las regiones ultraperiféricas, otorgaría además un notable respaldo institucional al evento.

"Los lazos que unen Canarias y Latinoamérica son indiscutibles y, por eso, he animado a la presidenta del Parlamento a que celebre el 20 aniversario de EuroLat en el Archipiélago, donde les abrimos nuestras puertas", expuso el vicepresidente.

Por su parte, EuroLat es un organismo político creado en 2006 en el marco de la asociación estratégica entre ambas regiones. Su finalidad es fortalecer el diálogo político, económico y social a ambos lados del Atlántico, convirtiéndose en un espacio de cooperación de alto nivel.

La asamblea está integrada por representantes del Parlamento Europeo y de distintos parlamentos regionales latinoamericanos, entre ellos el Parlatino, el Parlasen, el Parlasur y el Parlandino, lo que le confiere un carácter representativo y plural.