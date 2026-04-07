Brasil nomina a Guilherme Santos Mello como nuevo presidente de Petrobras tras la salida de Bruno Moretti

El Gobierno brasileño ha solicitado a Petrobras que nombre a Guilherme Santos Mello miembro de su consejo de administración y presidente de la compañía días después de que Bruno Moretti abandonase el cargo para ser el nuevo ministro de Planificaciones y Presupuestos.

Según se desprende de un comunicado de la petrolera brasileña, que está participada directa e indirectamente por el Estado al 37,06%, la nominación se ha realizado con anticipación a la junta general de accionistas del próximo 16 de abril.

Santos Mello es actualmente secretario de Política Económica en el Ministerio de Hacienda, presidente del consejo de administración del Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) y miembro del órgano rector de la estatal Pré-Sal Petróleo (PPSA). Además, formó parte del consejo de administración de BB Seguridade Participações entre 2023 y 2025.

El directivo está doctorado en Ciencia Económica, tiene un máster en Economía Política y tiene dos grados, uno en Ciencias Sociales y otro en Económicas. Es profesor titular en el Instituto de Economía de la Unicamp (IEUNICAMP), donde ejerce como coordinador del programa de posgrado en Desarrollo Económico.

Por el momento, y de forma interina, Marcelo Weick Pogliese ha asumido la presidencia del consejo de administración de Petrobras tras contar con la aprobación de la junta.

CAMBIOS ORGANIZATIVOS

Asimismo, Petrobras ha anunciado el cese con efectos inmediatos del jefe de logística, comercialización y mercados, Claudio Romeo Schlosser, y su sustitución por Angélica Laureano. Esta asumirá el mandato de su predecedesor, vigente hasta abril de 2027.

De su lado, el responsable de producción y procesos industriales, William França, conservará sus funciones, pero desempeñará temporalmente también las anteriores tareas de Laureano como jefa de transición energética y sostenibilidad.