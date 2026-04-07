Blackstone y Tinicum adquieren por 1.600 millones el proveedor británico del sector aeroespacial Senior

El proveedor del sector aeroespacial con sede en Reino Unido Senior Plc ha aceptado la oferta de adquisición valorada en 1.400 millones de libras (unos 1.600 millones de euros) lanzada por Blackstone y la firma de inversión privada estadounidense Tinicum.

La compra será ejecutada a través de Zeus UK Bidco Limited, compañía controlada por los fondos de inversión Blackstone y Tinicum, que otorgará 300 peniques (3,4 euros) por cada acción de la empresa británica, de los que 297,85 peniques (3,42 euros) serán en efectivo y 2,15 peniques (unos 0,2 euros) en concepto de dividendo final.

El consejo de administración de Senior ha considerado las condiciones de la oferta como "justas" y "razonables", por lo que los consejeros recomendarán a los accionistas que emitan su voto a favor para dar el visto bueno a la adquisición.

Ambos fondos cuentan con un importante historial de inversión en componentes aeroespaciales e industriales de alta ingeniería mejorando empresas del sector que resultarán en beneficios para la compañía adquirida, según argumentan en nota de prensa.

La operación todavía queda sujeta a ciertas condiciones y a la aceptación de los accionistas de Senior, que deberán emitir su decisión en una junta de accionistas celebrada en un plazo máximo de 28 días a partir de este martes.

"Senior está cumpliendo con su estrategia y avanza con paso firme hacia el logro de los objetivos financieros a mediano plazo anunciados en marzo de 2025. Nuestro enfoque sigue centrado en brindar a nuestros clientes un excelente servicio, ofreciendo productos de alta ingeniería que satisfagan plenamente sus necesidades", ha sostenido el CEO de Senior, David Squires.

"Senior es una empresa de ingeniería de gran prestigio, con sólidas capacidades técnicas y relaciones duraderas y profundas con sus clientes. Como inversores a largo plazo en los sectores aeroespacial e industrial, el consorcio confía plenamente en Senior y su potencial de crecimiento. La amplitud de nuestra plataforma, junto con una importante experiencia operativa y el acceso a capital a largo plazo, sitúa a Senior en una posición ventajosa para aprovechar las oportunidades que se presenten", han asegurado desde Blackstone y Tinicum.