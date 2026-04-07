Barcelona acogerá la entrega de los Premios Nacionales de Investigación 2025 el 4 de mayo

Barcelona acogerá el acto de entrega de los Premios Nacionales de Investigación 2025 el próximo 4 de mayo en el Palau de Pedralbes, ha informado el Gobierno central en un comunicado este martes.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha sido la encargada de comunicárselo al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en una videoconferencia que los tres han compartido en sus respectivos perfiles de Instagram.

En esa conversación, recogida por Europa Press, Morant se ha referido a Barcelona como la "capital científica" de España, ha señalado que la mitad de los premiados en la convocatoria de 2025 trabajan en instituciones científicas de Cataluña y ha recordado que estos premios son el mayor reconocimiento del país a la ciencia.

Por su parte, Illa ha dicho que se trata de una magnífica noticia porque pone de relieve "la importancia que tiene en Cataluña ciencia y la investigación", mientras que Collboni ha expresado que se trata de un reconocimiento al talento que hay en Cataluña y en Barcelona.

PREMIADOS

Esta edición es la primera en la que una mujer ha sido galardonada con el Premio Nacional de Investigación Enrique Moles, en la modalidad de Ciencia y Tecnología Químicas: la profesora de investigación de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (Icrea) en el Departamento de Química de la Universidad de Barcelona (UB), María del Carme Rovira Virgili.

En este sentido, en la convocatoria de 2025 se ha consolidado la paridad: el 55% de las candidaturas han sido de mujeres y, además, seis de los 10 Premios Nacionales de Investigación han recaído en investigadoras, una cifra que el Gobierno califica de "histórica".

Los galardonados con los Premios Nacionales de Investigación, que reconocen a investigadores que destacan por su dilatada carrera y su relevancia internacional son: Andrés Aguilera López, María Pau Ginebra Molins, Ignacio De la Torre Sainz, Josep Dalmau Obrador, Ana María Traveset Vilaginés, Juan García-Bellido Capdevila, María del Carme Rovira Virgili, María Soledad Martín González, Nuria María Oliver Ramírez y Montserrat Guillen Estany.

Por otro lado, los galardonados con los Premios Nacionales de Investigación para Jóvenes, que reconocen a investigadores españoles de hasta 40 años y logros relevantes en las primeras etapas de sus carreras son: Arnau Sebé Pedrós, Sergi Abadal Cavallé, Marta Sánchez De la Torre, Melissa García Caballero, Marcos Fernández Martínez, María José Martínez Pérez, Jesús Campos Manzano, Fernando Manuel Moreno Navarro, Jezabel Curbelo Hernández y Enrique Hernández Pérez.