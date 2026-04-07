Australia rechaza el último recurso de Adriana Rivas y allana su extradición a Chile

Sídney (Australia), 7 abr (EFE).- La Justicia australiana rechazó este martes el último intento de la chilena Adriana Rivas, exagente de la dictadura de Augusto Pinochet, para evitar su extradición a Chile, donde es requerida por su presunta participación en secuestros, torturas y desapariciones durante la década de 1970.

El Tribunal Federal australiano desestimó hoy el recurso con el que la defensa buscaba impugnar la decisión del Gobierno australiano que había autorizado su entrega.

Los abogados de Rivas argumentaban que los hechos debían ser considerados crímenes de lesa humanidad, y no secuestros agravados, lo que, a su juicio, invalidaría la extradición al no tratarse de delitos tipificados en ambos países en el momento de su comisión.

No obstante, el juez concluyó que los cargos están correctamente caracterizados como secuestro agravado y que las referencias a crímenes de lesa humanidad en la documentación chilena no alteran la naturaleza de los delitos imputados, sino que aportan contexto sobre su gravedad y sus consecuencias jurídicas.

Rivas, de 72 años, fue detenida en febrero de 2019 tras haber residido durante más de 30 años en Australia, donde trabajó como niñera y empleada doméstica en el área de Bondi, en el este de Sídney. Desde entonces, mantiene una prolongada batalla judicial para evitar su extradición.

Las autoridades chilenas la acusan de haber participado en el secuestro, interrogatorio y desaparición de siete personas durante la dictadura, en el marco de la represión ejercida por la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), aunque Rivas niega dichas acusaciones.

Tras conocerse el fallo, la abogada de las familias de las víctimas, Adriana Navarro, expresó alivio en declaraciones a la cadena pública ABC y subrayó el carácter histórico de la decisión. "Las familias están aliviadas de que, después de 50 años, tengamos algún tipo de resultado".

La decisión judicial supone un avance clave en un proceso iniciado hace más de una década y acerca a Rivas a su eventual traslado a Chile, donde podría ser juzgada por los delitos cometidos durante la dictadura.

Exagente de la DINA, organismo represivo que operó hasta 1978 bajo el mando de Manuel Contreras, Rivas está vinculada a secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones de militantes de izquierda y ciudadanos contrarios al régimen que derrocó al presidente Salvador Allende (1970-1973).

Se le atribuye, entre otros casos, la presunta participación en el secuestro agravado de Víctor Díaz, subsecretario del Partido Comunista, en 1976, así como la desaparición de Fernando Navarro, Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Juan Fernando Ortiz, Héctor Véliz y Reinalda Pereira, embarazada en el momento de su detención.

Rivas, quien defiende su inocencia, viajó a Australia en 1978 con su entonces marido y residió en Bondi, dedicándose durante tres décadas a labores de limpieza y cuidado de niños. En 2006 regresó a Chile, donde fue detenida por los casos que motivan su extradición, aunque escapó y volvió tres años más tarde a Australia. EFE