Australia confirma la extradición a Chile de una presunta exagente de Pinochet por secuestro

La Justicia australiana ha confirmado este martes la extradición a Chile de Adriana Rivas, que trabajaba como niñera en el suburbio de Bondi, en la ciudad de Sidney, y que está acusada en el país latinoamericano de siete cargos de "secuestro agravado" durante su etapa como presunta exagente en la dictadura de Augusto Pinochet.

El juez Michael Lee ha desestimado una solicitud presentada por la defensa de Rivas ante el Tribunal Federal de Sídney en la que defendía que si era extraditada a Chile podría ser juzgada por crímenes de lesa humanidad en vez de por siete cargos de "secuestro agravado", según ha recogido la cadena australiana ABC News.

"La argumentación de la solicitante, basada en fragmentos selectos de los documentos de extradición, incluido el informe de antecedentes emitido por el Tribunal Supremo de Chile, para sostener que el delito en cuestión debe calificarse como crimen de lesa humanidad es, con el debido respeto, errónea", reza el fallo.

El juez ha dejado claro que, en la solicitud de extradición, las referencias a crímenes de lesa humanidad se hacen "a efectos de las circunstancias fácticas en que se produjo la presunta conducta y las consecuencias jurídicas que de ella se derivan", ya que este tipo de delitos no prescriben.

Rivas, de 72 años, fue arrestada en febrero de 2019 tras haber vivido en Australia durante más de 30 años y trabajado como niñera y limpiadora en el suburbio de Bondi. Desde su detención, ha librado una batalla judicial para evitar ser extraditada.

Chile pidió en 2018 a Australia la extradición de Rivas --quien habría formado parte de la brigada de exterminio Lautaro, de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) chilena-- por su presunta participación en el "secuestro agravado" en 1976 de Víctor Díaz, que fue subsecretario del Partido Comunista, y otros seis activistas.