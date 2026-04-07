Agencias

Arabia Saudí intercepta once misiles y confirma el impacto de "fragmentos" cerca de instalaciones energéticas

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Las autoridades de Arabia Saudí han asegurado este martes haber interceptado durante las últimas horas once misiles balísticos y han confirmado el impacto de "fragmentos" de los proyectiles derribados cerca de instalaciones energéticas en el este del país, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños.

El portavoz del Ministerio de Defensa saudí, Turki al Maliki, ha indicado que en un primer momento fueron destruidos cuatro misiles, tras lo que fueron derribados otros siete. "Parte de los restos de los misiles balísticos cayeron en las proximidades de instalaciones energéticas. Los daños están siendo evaluados", ha manifestado.

Asimismo, ha destacado que los sistemas de defensa antiaérea han destruido además 18 drones, sin más detalles, según un mensaje publicado por la cartera saudí a través de sus redes sociales, en el que no se ha pronunciado sobre quién estaría detrás de estos ataques.

Arabia Saudí ha anunciado el derribo de decenas de misiles y drones disparados por Irán desde el comienzo el 28 de febrero --en plenas negociaciones entre Washington y Teherán para un nuevo acuerdo nuclear-- de la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra el país asiático, que ha respondido con bombardeos contra territorio israelí e intereses estadounidenses en Oriente Próximo, incluidas bases militares.

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