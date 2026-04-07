Apuñala a los padres de su expareja tras un altercado en una vivienda en Málaga

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación en relación con un altercado en una vivienda en Málaga en el que un hombre, presuntamente, hirió con un arma blanca a los padres de su expareja, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos, según ha adelantado diario 'Sur', tuvieron lugar en Las Castañetas, en Málaga capital, el pasado sábado sobre las 18.00 horas. El sistema Emergencias 112 Andalucía recibió un aviso alertando del suceso. Así, de inmediato, dieron aviso a la Policía Nacional y los servicios sanitarios.

Al parecer, el hombre irrumpió en la casa donde estaba su expareja y más personas, entre ellas, los padres de la mujer, con la intención, según relataron las víctimas, de agredir con un arma blanca a todos los presentes.

Tras el altercado, y según las fuentes consultadas, resultaron heridos de diversa consideración un hombre de 51 años y una mujer de 48, que son los padres de la expareja.

Los heridos fueron trasladados a un centro sanitario y los agentes, además, detuvieron al padre de la joven, herido en el altercado, por quebrantamiento de una orden de alejamiento con la otra víctima, su mujer.

De igual modo, en el operativo, los agentes intervinieron en el domicilio una escopeta. La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para el total esclarecimiento de los hechos.