Albares apunta que bombardear infraestructuras civiles sería crimen de guerra: "Ojalá no se cumpla ningún ultimantum"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asentido este martes al ser interpelado si los ataques a infraestructuras civiles con los que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado al régimen Iraní se tratan de un crimen de guerra y ha deseado que "no se cumpla ningún ultimátum" dado que las consecuencias serían "incalculables", tanto en términos económicos como sociales.

El ministro socialista ha evitado afirmarlo directamente, pero sí ha aceptado que, de cumplir Trump con la promesa de atacar indiscriminadamente a Irán si no abren el estrecho de Ormuz antes de las 02.00 horas de este miércoles (hora española), la potencia norteamericana estaría ejecutando un crimen de guerra. "Así lo definen (los tratados internacionales), desde luego", ha deslizado al ser preguntado en una entrevista en 'Al rojo vivo' en 'La Sexta', recogida por Europa Press.

Por ello, ha agregado, "todos en la comunidad internacional" están tratando que Irán y Estados Unidos se aproximen, pero ha lamentado que "la realidad es que las posturas siguen estando muy alejadas" y que los indicios "son muy preocupantes" puesto que, según ha asegurado, estos apuntan a la preparación de una guerra. "Ojalá me equivoque", ha implorado.

No obstante, ha recordado que aún quedan algunas horas para que se efectúe el presunto ataque al país asiático en las que el inquilino de la Casa Blanca podría ceder y prolongar la cuenta atrás.

"Veo una lógica de guerra perpetua en la región de Oriente Medio", ha admitido Albares que, tras la implicación directa de los Estados Unidos, la "virulencia" y extensión del conflicto es más grave que en la última década.

En este sentido, el titular de la cartera de Exteriores ha negado que el cierre del estrecho Ormuz sea legítimo, al igual que los ataques iraníes contra los países del golfo árabe "que no han hecho nada para iniciar esta guerra". Así, ha pedido a ambas naciones beligerantes que se presten a iniciar una desescalada del conflicto.

LA NORMALIDAD ES "IMPOSIBLE" SI EEUU E IRÁN NO SE IMPLICAN DIRECTAMENTE

Asimismo, ha dicho que tanto él como sus homólogos de Egipto, Jordania y Catar buscan mediar en el conflicto pero reconocen que "en estos momentos es imposible volver a una situación de normalidad en el estrecho de Ormuz si Estados Unidos e Irán no se involucran directamente en la negociación".

De continuar los ataques, o escalar como han amenazado Trump y el gobierno de Irán, Albares ha avisado de que tendría "efectos terribles para la economía", medioambiente y "evidentemente" para la población civil de la zona.

En otro orden de cosas, ha recordado al Ejecutivo israelí que la manera de conseguir estabilidad, seguridad o prosperidad en su zona no es a través de los medios militares, sino que "cooperando con el vecino" es como se garantiza la prosperidad.

Así lo ha recalcado después de incidir en que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez condena tanto los ataques sobre el Líbano --donde los 'cascos azules' de la ONU están llevando a cabo misiones-- como los ataques de Hezbolá sobre el país liderado por Benjamin Netanyahu. En ambos casos, ha aseverado, tanto Israel como Gaza o el Líbano tienen derecho a vivir en paz y con seguridad.