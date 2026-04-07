Al menos tres muertos y cinco heridos en bombardeos rusos en zonas residenciales de Jersón

Al menos tres personas han muerto y cinco han resultado heridas en ataques rusos en el distrito de Korabelni, en el sur de la ciudad de Jersón, según han denunciado las autoridades ucranianas.

"Alrededor de las 10.50 horas, los ocupantes abrieron fuego contra una zona residencial. Como resultado de los ataques, una mujer de 72 años, otra de 71 y un hombre de 60 años sufrieron heridas incompatibles con la vida", ha informado el jefe de la Administración Militar Regional de Jersón, Oleksandr Prokudin.

Asimismo, ha informado de que tres personas han resultado heridas, dos mujeres de 71 y 57 años y un hombre de 72 años que han tenido que recibir atención médica en un hospital de la ciudad.

Este martes Ucrania ha sido escenario de extensos ataques rusos, entre ellos uno contra un autobús urbano en la ciudad de Nikopol, que ha dejado al menos tres muertos y 16 heridos. En el intercambio de ataques, el Ejército ucraniano ha matado con drones al menos a tres personas, un matrimonio y su hijo de siete años en un ataque contra la región rusa de Vladimir.