Agenda informativa multisoporte América para el martes 7 de abril 2026

ESTADOS UNIDOS

- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que "esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás", a horas de que se cumpla su ultimátum a Irán para que reabra el estratégico estrecho de Ormuz. (foto) (video) (infografía)

- La Casa Blanca desmintió especulaciones sobre un posible uso de armas nucleares en Irán después de que el presidente Donald Trump advirtiera sobre la aniquilación de "toda una civilización", y el vicepresidente, JD Vance, mencionara opciones en el arsenal que aún no han usado.

- Los astronautas de Artemis II abandonan la esfera de influencia de la Luna y preparan la nave Orión para volver a la Tierra, donde el equipo de la NASA conversará con ellos a distancia para grabar la experiencia de la tripulación. (foto) (video) (infografía)

- Conversación de los astronautas a las 14:29 hora del este de EEUU (18:29 GMT) y después una conferencia de prensa de la NASA. (foto) (video)

- El juez federal de EE.UU. a cargo del caso contra el depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, impidió que su defensa comparta las pruebas del caso con otros coacusados que aún no han sido detenidos, como el ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello.

- El Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMa) presenta a la prensa la primera retrospectiva norteamericana de Marcel Duchamp en 50 años. (foto) (video)

- La Corte Federal de Apelaciones considera medidas contra el centro de detención migratorio 'Alligator Alcatraz' al escuchar los argumentos orales de los grupos ambientalistas que presentaron una demanda contra el sitio. (foto)

- Decenas de personas esperan con teleobjetivos, cámaras y prismáticos para inmortalizar a la última estrella de Nueva York, no es un actor de cine ni un político de alto rango, sino un pájaro de apenas 20 centímetros que se ha hecho viral en las redes sociales. (foto)(video)

- La Reserva Federal publica las minutas de su reunión de política monetaria de marzo.

- El reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee fue nombrado Persona del Año 2026 por la Academia Latina de la Grabación por su larga trayectoria, reconocimiento que será entregado el próximo 11 de noviembre en Las Vegas durante la Semana del Latin Grammy. (foto)

- El rapero Offset se recupera en un hospital en Florida tras ser baleado el lunes y según un portavoz del artista, se encuentra en condición estable. (foto) (video)

VENEZUELA

- El Parlamento de Venezuela, de mayoría chavista, convoca a una sesión en la que se espera que se reanude el debate de la ley de minas que abre aún más la puerta a la inversión extranjera. (foto) (video)

- Familiares de presos políticos detenidos en estados fronterizos de Venezuela con Colombia protestan a las afueras de la sede administrativa del Parlamento para exigir la amnistía de sus parientes. (foto) (video)

- Iberia retoma los vuelos con Venezuela, suspendidos desde el pasado 29 de noviembre, con cuatro frecuencias semanales. (foto) (video)

CUBA

- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta un informe sobre los médicos de Cuba en un momento en el que Estados Unidos está sancionando a gobiernos latinoamericanos que usen este programa de La Habana.

- Acto de la oficialista Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en contra de las sanciones estadounidenses contra la isla. (foto) (video)

- Cuba tendrá prolongados apagones en todo su territorio este martes, cortes que dejarán a hasta un 61 % de la isla desconectada durante el momento de mayor demanda energética, según datos cotejados por EFE. (foto)

REPÚBLICA DOMINICANA

- Encendido de velas de familiares de las víctimas de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, cuyo techo se desplomó el pasado 8 de abril causando la muerte de 236 personas. (foto) (video)

MÉXICO

- En Ciudad de México, el cabello que cae en una peluquería puede terminar limpiando los canales de Xochimilco y ayudar a proteger al ajolote, una especie endémica en peligro de extinción. (foto) (video)

- Conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum (foto)(video)

- La organización Nuestro Futuro informa sobre los avances de una demanda presentada en septiembre de 2025 que se opone a la autorización de permisos ambientales al proyecto de una planta de licuefacción de Gas Natural Licuado de exportación en Puerto Libertad, Sonora. (foto)

- El cantautor colombiano Fonseca ofrece una conferencia de prensa para dar los detalles sobre su presentación en el Auditorio Nacional de Ciudad de México. (foto) (video)

- Las empresas Didi y Kantar presentan el primer estudio de movilidad del país, en medio del reto que implicará este tema durante el Mundial de Fútbol 2026.

PERÚ

- La misión de observación electoral de la Unión Europea (UE) despliega a 50 observadores de corto plazo, que se suman a los más de 100 ya presentes en las distintas regiones del país para seguir la celebración de las elecciones generales convocadas para el domingo. (foto)

- Una extensa papeleta de 35 candidatos presidenciales que a duras penas logran conectar con un electorado desencantado de la política y el restablecimiento de un Senado con "superpoderes", son algunas de las claves que marcan las elecciones. (foto) (video)

- La economía peruana sigue creciendo a las puertas de unas nuevas elecciones de Perú, un país que ha logrado mantener la senda pese a la crisis y volatilidad política de la última década. (foto) (video)

- ¿Cuándo se jodió el Perú? La famosa pregunta de la novela de Mario Vargas Llosa 'Conversación en la catedral' se suele plantear también para tratar de encontrar el momento que catapultó al país a sufrir uno de los decenios de mayor inestabilidad. (foto) (video)

ECUADOR

- Grupos y colectivos de izquierda de Ecuador protestan contra el adelanto de las elecciones locales y las nuevas medidas emprendidas por el presidente Daniel Noboa, como las restricciones de gasto en sueldos para gobiernos provinciales y municipales. (foto) (video)

- El Gobierno presenta en una rueda de prensa la Feria Internacional del Libro de Quito de 2026.

- El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (NEC) de Ecuador presenta su reporte de inflación de marzo.

BRASIL

- El Gobierno divulga el resultado de la balanza comercial en marzo.

PARAGUAY

- La Oficina Nacional de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en Paraguay celebra los 25 años de cooperación con la presencia del secretario general del organismo, Mariano Jabonero. (foto)

URUGUAY

- El director de Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía uruguayo, Juan Labraga, y el exvicecanciller Nicolás Albertoni encabezan un encuentro en el que se analizará el impacto del acuerdo Unión Europea-Mercosur. (foto) (video)

- El Gobierno presenta la estrategia nacional para hacer frente a la crisis que tienen miles de personas sin hogar en el país, especialmente con vistas a la temporada de invierno que se acerca. (foto) (video)

ARGENTINA

- Organizaciones sociales realizaron protestas con cortes en los accesos viales de la ciudad de Buenos Aires en rechazo a la decisión del Gobierno de finalizar un programa de asistencia, lo que generó enfrentamientos con la policía. (foto) (video)

CHILE

- Los lagos de Chile, clave ante la prolongada sequía que afecta al país desde 2010, atraviesan una “situación preocupante” y sufren una contaminación “previsible”, advierten expertos. (foto)

PANAMÁ

- Entre calles de nombres enigmáticos, avenidas marcadas por hitos históricos y espacios públicos cargados de simbolismo, el centro histórico de Ciudad de Panamá revela una identidad forjada. (foto) (video)

COLOMBIA

- Al menos cuatro personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, en un ataque con explosivos lanzados desde drones en un caserío de la localidad colombiana de El Tarra, en la convulsa región del Catatumbo, que hace parte del departamento de Norte de Santander.

- Un autobús con 27 pasajeros volcó este martes en la carretera del centro de Colombia que conecta las ciudades de Ibagué con Bogotá, en un siniestro que deja al menos tres personas muertas.

- El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella aseguró que mantuvo una reunión virtual con la líder opositora venezolana María Corina Machado, con quien abordó una "visión conjunta de reconstrucción democrática" para los dos países. (video)

DEPORTES

Argentina.- El argentino Barracas Central recibe al brasileño Vasco da Gama Rivadavia y el boliviano Bolívar por la primera jornada del Grupo G de la Copa Sudamericana. (foto)

Argentina.- Previa del duelo entre el argentino Deportivo Riestra y el chileno Palestino por la primera jornada del Grupo F de la Copa Sudamericana.

Argentina.- El argentino Independiente Rivadavia recibe este martes al boliviano Bolívar por la primera jornada del Grupo C de la Copa Libertadores.

Honduras.- Previa de la decimoséptima jornada del torneo Clausura de Honduras.

Bolivia.- El Always Ready de Bolivia y la Liga de Quito ecuatoriana se enfrentan en la primera jornada del grupo G de la Copa Libertadores. A las 20.00 hora local (00.00 GMT del miércoles). (foto)

Bolivia.- Previa del partido entre el Blooming boliviano y el River Plate argentino, en la primera fecha del grupo H de la Copa Sudamericana.

Perú.- Previa del partido de la primera jornada del Grupo A de la Copa Libertadores, entre el Cuzco peruano y el Flamengo brasileño.

Perú.- Previa del partido de la primera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores, entre el Sporting Cristal peruano y el Cerro Porteño paraguayo.

Perú.- El Alianza Atlético peruano recibe al Tigre argentino en la primera fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana. Estadio Miguel Grau. (foto)

Ecuador.- El Barcelona ecuatoriano recibe al Cruzeiro brasileño en la primera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. (foto)

Chile.- El chileno O'Higgins y el colombiano Millonarios se enfrentan en el estreno de la Copa Sudamericana, por el partido de ida del Grupo C, en el Estadio El Teniente de Rancagua. (foto)

Chile.- El chileno Universidad Católica y el argentino Boca Juniors se enfrentan en el estreno de la Copa Libertadores, por el partido de ida del Grupo D, en el Estadio Claro Arena de Santiago. (foto)

Bolivia.- El Independiente Petrolero boliviano y el Racing argentino se enfrentan en la primera jornada del grupo E de la Copa Sudamericana. (foto)

Colombia.- Partido de la primera jornada del Grupo B de la Copa Libertadores entre el Deportes Tolima, de Colombia y Universitario, de Perú. Estadio Manuel Murillo Toro.(foto)

Colombia.- Previa del partido de la primera jornada del Grupo A de la Copa Libertadores entre el Deportivo Independiente Medellín, de Colombia, y el Estudiantes de la Plata, de Argentina.

Colombia.- Previa del partido de la primera jornada del Grupo F de la Copa Liberadores entre el Junior colombiano y el Palmeiras, que lidera la Serie A brasileña.

Colombia.- Los presidentes del Grupo Avianca, Gabriel Oliva, y de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, presentan en una rueda de prensa una alianza entre ambas organizaciones de cara al Mundial del 2026. (foto)(video)

Venezuela. - El estadio caraqueño Brígido Iriarte será el escenario del enfrentamiento entre La Guaira y Fluminense en la primera jornada del Grupo C de la Copa Libertadores. (foto)

Uruguay.- Boston River y Sao Paulo abren en territorio uruguayo el pulso en el Grupo C de la Copa Libertadores. (foto)

Estados Unidos.- Masters. Ruedas de prensa de Jon Rahm y Scottie Scheffler. (foto) (infografía)

Estados Unidos.- LAFC y Cruz Azul de México se enfrentan en los cuartos de final de la Copa de Campeones Concacaf 2026 en Los Ángeles. (foto) EFE

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