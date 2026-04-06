Zelenski condena el ataque letal ruso a Odesa: "Rusia no tiene intención de parar"

Kiev, 6 abr (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este lunes que Rusia no tiene intención de parar la guerra, al condenar el ataque ruso contra la ciudad de Odesa que mató a tres personas, entre ellas un bebé de dos años, y pidió a sus socios que refuercen las defensas aéreas para aumentar la tasa de interceptación de misiles y drones.

"Es un esfuerzo diario para todos, no sólo para Ucrania, porque mediante los suministros, el apoyo a nosotros y el trabajo conjunto nuestros socios también se están ayudando a ellos. Rusia no tiene intención de parar", escribió Zelenski en sus redes sociales.

El presidente ucraniano explicó en su mensaje que los drones lanzados la pasada noche por Rusia contra Odesa provocaron daños en varios edificios residenciales, una guardería y una subestación eléctrica. Zelenski agregó que "miles de familias" se han quedado sin electricidad en esa región del sur de Ucrania por el ataque.

La empresa energética DTEK ha informado de daños sustanciales en una de sus infraestructuras de la ciudad de Odesa. Según la compañía privada ucraniana, unas 16.700 familias han visto interrumpido su suministro eléctrico en la ciudad debido a los daños causados por el bombardeo.

Zelenski dijo que Rusia atacó en este último bombardeo infraestructuras energéticas también en las regiones de Cherníguiv (norte), Sumi y Járkov (noreste) y Dnipró (centro-este).

En Cherníguiv las autoridades habían informado de apagones en prácticamente todos los distritos de la región debido al ataque. EFE