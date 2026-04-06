Vinícius: "No pude conectar con lo que quería Xabi, con Arbeloa tengo conexión especial"

Madrid, 6 abr (EFE).- Vinícius Júnior, futbolista del Real Madrid, afirmó este lunes en rueda de prensa que futbolísticamente no pudo conectar con su anterior entrenador, Xabi Alonso, y aseguró que con Álvaro Arbeloa tiene una "conexión especial".

En la víspera del choque frente al Bayern Múnich, el jugador del conjunto blanco habló sobre la relación que mantuvo con su anterior técnico y con la que tiene ahora con el actual dueño del banquillo blanco.

"Fue un momento difícil (cuando Xabi le cambió ante el Barcelona) porque jugaba muchos partidos. Pero cada entrenador tiene sus métodos. No ha sido posible conectar con lo que Xabi quería y lo que el equipo quería, Fue un momento de aprendizaje. Pude hacer reflexiones y mejorar cmo persona. Ojalá puea seguir así con Arbeloa, que tengo una conexión enorme con él".

"Con Arbeloa he tenido una conexión especial como tuve con Ancelotti. Siempre me ha dejado claro lo que quiere de mí. Yo siempre he dado lo mejor de mí y lo voy a seguir dando. Creo que nunca había estado tanto tiempo sin marcar goles. He aprendido de este mal momento y quiero seguir aprendiendo. Los mejores jugadores siempre dan la vuelta”, apuntó.