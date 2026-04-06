Agencias

Venezuela confía en que Maduro y su esposa regresen "más temprano que tarde" al país

Guardar
Imagen GRRRDSH2LFCLVFAMLUBHIXYDPY

El ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, quien también lidera la secretaría general del gobernante Partido Socialista Unido venezolano(PSUV) ha manifestado este lunes que el presidente, Nicolás Maduro, y su mujer, Cilia Flores, regresarán "más temprano que tarde" al país, tras su captura el pasado enero por parte de las fuerzas especiales estadounidenses.

"Le enviamos un saludo y nuestras palabras de aliento a nuestro compañero Nicolás Maduro, presidente constitucional, y a Cilia Flores", ha expresado el jerarca venezolano en una rueda de prensa retransmitida por la cadena estatal VTV, en la cual ha querido mandar al presidente y su esposa "todo" su "respeto" y "cariño".

A renglón seguido, el dirigente chavista ha augurado que "más pronto que tarde" ambos estarán "de vuelta, junto a su pueblo, junto a su partido y junto a su patria".

Por otra parte, para este próximo 9 de abril, el secretario general del PSUV ha convocado una "gran movilización" por la paz de Venezuela en todo el territorio nacional". La misma coincide en fecha con la convocada previamente por trabajadores y estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en aras de reivindicar mejoras salariales.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El exfiscal que acusó a Keiko Fujimori asume la defensa del expresidente Castillo en Perú

Infobae

Kast dice que "salida de Maduro" les va a "permitir restablecer relaciones con Venezuela"

Infobae

El BBVA Colombia invertirá 81,5 millones de dólares en IA al cumplir 30 años en el país

Infobae

Nueve de diez mineros secuestrados en estado mexicano de Sinaloa han sido identificados

Infobae

Petro dice que cárceles de El Salvador son "campos de concentración de población civil"

Infobae