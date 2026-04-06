Un tribunal de EEUU obliga a la Autoridad Palestina a indemnizar a víctimas estadounidense de atentados

Un tribunal de apelaciones estadounidense ha revocado la suspensión de la ejecución de una sentencia que obligaba a la Autoridad Palestina y a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) a indemnizar con 656 millones de dólares a víctimas estadounidenses de ataques terroristas llevados a cabo por palestinos en el marco de la Segunda Intifada.

"Concluimos que la sentencia original a favor de los demandantes debe ser restablecida. Esta conclusión es coherente con el sentido explícito de la decisión del Tribunal Supremo", reza el fallo, fechado a 30 de marzo y difundido por la prensa estadounidense.

Esto se produce después de que el Tribunal Supremo se pronunciara al respecto el pasado mes de junio y fallara a favor de una legislación que entró en vigor en 2019 y que permite a víctimas estadounidenses de atentados terroristas cometidos por palestinos en Israel presentar demandas civiles ante tribunales estadounidenses.

El caso se remonta a 2015, cuando un grupo de víctimas y familiares de víctimas demandaron a la Autoridad Palestina y a la OLP en virtud de la Ley Antiterrorista de 1992 por seis ataques terroristas que ocurrieron entre 2002 y 2004 durante la Segunda Intifada, entre ellos contra una parada de autobús en Jerusalén o una cafetería del campus de la Universidad Hebrea.

Un jurado federal declaró responsables en febrero de aquel año a la Autoridad Palestina y a la OLP por estos ataques, que se cobraron la vida de 33 personas, entre ellas varios estadounidenses, e hirieron a más de 450. No obstante, un año después, la corte de apelaciones del distrito de Manhattan determinó que los tribunales federales no tenían jurisdicción en casos de este estilo.

El Ministerio de Exteriores israelí ha afirmado en redes sociales que se trata de una sentencia "histórica". "Un paso importante para exigir responsabilidades a la Autoridad Palestina por su prolongado apoyo al terrorismo, tanto financiero como legal", ha argüido.