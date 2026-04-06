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Un total de 27 personas han fallecido en las carreteras españolas desde el inicio de Semana Santa

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Un total de 27 personas han perdido la vida en accidentes de tráfico desde el inicio de la Semana Santa, que comenzó a las 15.00 horas del viernes 27 de marzo, según ha informado este lunes la Dirección General (DGT) a Europa Press. En 2025, fueron 26 las personas que perdieron la vida en accidentes de tráfico durante toda esa semana.

La operación especial de Tráfico por la Semana Santa se desarrolla en dos fases. La primera tuvo lugar desde las 15.00 horas del viernes 27 de marzo hasta las 00.00 del domingo 29 de marzo. La segunda parte comenzó el miércoles 1 a la medianoche y terminará este lunes 6 de abril, festivo en Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, País Vasco, La Rioja, Navarra y Comunidad Valenciana.

En la primera fase de la operación de Semana Santa, que comenzó a las 15.00 horas del viernes 27 de marzo, once personas murieron en otros tantos accidentes ocurridos en las carreteras.

La DGT estima que durante esta Semana Santa se producirán alrededor de 17 millones de desplazamientos, unos 300.000 más que en el mismo periodo del año pasado. Durante la primera fase se estimaban 4,3 millones de desplazamientos.

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