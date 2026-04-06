Un músico se instala cerca de la mayor planta energética iraní por las amenazas de Trump

Teherán, 6 abr (EFE).- El músico iraní Ali Gamsari anunció este lunes que se instalará y actuará en las inmediaciones de la planta eléctrica de Damavand ante a las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de atacar las infraestructuras energéticas del país si Teherán no abre el estrecho de Ormuz.

El compositor y interprete de tar, una suerte de laúd de cuerda pulsada de origen persa, afirmó en su cuenta de Telegram que a partir de hoy se instalará temporalmente en la central eléctrica de Damavand “con el objetivo de evitar ataques contra las infraestructuras de Irán. Allí permanecerá en soledad, tocando y creando música”.

La planta eléctrica de Damavand, situada a 50 kilómetros de Teherán, es la mayor del país y suministra el 50 % de la electricidad a la capital.

Gamsari aseguró que siempre ha sido un artista independiente y que ha participado en protestas como las provocadas por la muerte de Mahsa Amini en 2022, tras ser detenida por no llevar bien puesto el velo islámico.

Pero mantuvo que las amenazas contra las instalaciones energéticas pueden ser “irreparables” y provocar una catástrofe humanitaria en su país.

Trump ha amenazado con atacar las infraestructura energéticas iraníes si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz, bloqueado por la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra el país persa.

Tras ampliar el plazo varias veces, el ultimátum vence a las 20:00 horas del martes 7 en Washington (00:00 GMT del miércoles) y tras ello Trump ha asegurado que lanzará los ataques. EFE