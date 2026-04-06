Un hombre en California es arrestado tras exigir 55 dólares de gasolina y negarse a pagar

Los Ángeles (EE.UU.), 6 abr (EFE).- Un hombre fue arrestado en California (EE.UU.) después de que exigiera gasolina gratis en una estación de servicio en el sur del estado y esperara en su vehículo a que el vendedor le permitiera cargar el combustible argumentando que el dinero "no era real", según informaron las autoridades.

El Departamento de Policía de Irvine difundió un video de las cámaras corporales del arresto del conductor que se encontraba dentro de su auto, después de haber exigido 55 dólares en combustible gratis al dependiente de la gasolinera.

En el video, compartido en las redes sociales, se observa cómo la policía llega hasta el vehículo a decirle al hombre que tiene que marcharse del lugar porque no ha pagado por la gasolina.

Mientras permanecía sentado dentro de su vehículo, el hombre contesta que cree que el dinero, como unidad de pago, “no es real".

"Si quieres gasolina, vas a pagar con efectivo o con una tarjeta de débito, si no, te tendrás que ir", espetó la policía.

El hombre se niega a marcharse y las autoridades proceden a arrestarlo.

"Nuestros agentes desplegaron su experta paciencia y sus habilidades de negociación, intentando lograr que el hombre se marchara mientras lidiaban con un debate sobre si el dinero es real", señaló el Departamento de Policía de Irvine en una publicación en Instagram.

Irvine es una ciudad del condado de Orange, vecino de Los Ángeles.

California es uno de los estados más afectados por la subida del precio de la gasolina en EE.UU. debido al conflicto con Irán. Según datos de la asociación automovilística AAA, el promedio nacional se situó en 4,119 dólares el galón y en el Estado Dorado el valor promedio subió a 5,929 por galón.