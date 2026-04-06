Un buque de propiedad turca pasa por el estrecho de Ormuz, el tercero durante el bloqueo

Estambul, 6 abr (EFE).- Un buque petrolero de propiedad turca ha transitado por el estrecho de Ormuz en las últimas horas, elevando a tres el número total de barcos turcos abanderados en otros países que han salido de esta vía marítima estratégica bloqueada actualmente por Irán.

Así lo informó este lunes el ministro turco de Transportes, Abdulkadir Uraloglu, recordando que el número de buques de propiedad turca varados por el bloqueo iraní de Ormuz a raíz de la guerra desatada el pasado 28 de febrero con bombardeos de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica se ha reducido así de 15 a 12.

"El buque 'Ocean Thunder', de propiedad turca, que se dirigía a Malasia con petróleo crudo cargado en Irak, pasó anoche sin problemas por el estrecho de Ormuz y completó su salida del Golfo (Pérsico)", precisó el ministro en un comunicado publicado en redes sociales.

"De este modo, tres barcos que habían estado esperando en el Golfo desde el comienzo de la guerra pudieron abandonar el estrecho de Ormuz sin peligro", añadió.

El primer carguero de propiedad turca atrapado en el Golfo Pérsico por la guerra logró salir por el estrecho de Ormuz el 13 de marzo pasado, tras recibir el permiso de las autoridades iraníes.

De los doce que aún se encuentran en la zona, cuatro no piden salir: dos son navíos de producción de energía y dos se dedican al comercio local.

Respecto a los ocho restantes, Uraloglu prometió que su gobierno hará lo posible para conseguir que puedan reanudar su viaje.

"Continuamos nuestros esfuerzos sin interrupción para garantizar la salida segura de nuestros 8 buques y sus 156 tripulantes que actualmente desean abandonar la zona", aseguró. EFE