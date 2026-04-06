Trump dice que plan de paz de Irán es "significativo" pero no "lo suficientemente bueno"

Washington, 6 abr (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes que los negociadores iraníes han presentado una propuesta "significativa" para poner fin a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel, pero consideró que el plan aún no está a la altura de sus exigencias.

"Han hecho una propuesta, y es una propuesta importante, un paso significativo. (...) No es suficientemente buena, pero es un paso muy significativo", dijo a periodistas en la Casa Blanca después de que medios iraníes reportaran que Teherán trasmitió un plan de paz de 10 puntos a través de Pakistán. EFE