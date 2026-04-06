Agencias

Trump dice que plan de paz de Irán es "significativo" pero no "lo suficientemente bueno"

Guardar

Washington, 6 abr (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes que los negociadores iraníes han presentado una propuesta "significativa" para poner fin a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel, pero consideró que el plan aún no está a la altura de sus exigencias.

"Han hecho una propuesta, y es una propuesta importante, un paso significativo. (...) No es suficientemente buena, pero es un paso muy significativo", dijo a periodistas en la Casa Blanca después de que medios iraníes reportaran que Teherán trasmitió un plan de paz de 10 puntos a través de Pakistán. EFE

Últimas Noticias

Sheinbaum anuncia creación de Observatorio del golfo de México tras derrame de crudo

Infobae

Agenda informativa multisoporte América para el lunes 6 de abril de 2026

Infobae

Perú entra en la semana de sus elecciones más complejas, con 35 candidatos presidenciales

Infobae

El bitcóin sube casi el 3,5 % mientras el oro y la plata caen pendientes de guerra en Irán

Infobae

Al menos cuatro muertos por inundaciones en la república rusa de Daguestán

Infobae