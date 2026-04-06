Temas del día de EFE Internacional del lunes 6 de abril de 2026 (18:00 GMT)

IRÁN GUERRA

Washington - El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este lunes en rueda de prensa que todo Irán "puede ser aniquilado en una noche" y que eso podría suceder "mañana por la noche", en referencia al ultimátum que ha dado a Teherán para reabrir el martes el estrecho de Ormuz.

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- Irán encara el día 38 de la guerra bajo la amenaza directa de Estados Unidos, a pocas horas de que expire el ultimátum de Trump para reabrir el estrecho de Ormuz.

(El plazo expira a las 20:00 horas de Washington, 00:00 GMT del martes)

- Donald Trump afirmó hoy que los negociadores iraníes han presentado una propuesta "significativa" para poner fin a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel, pero consideró que "no es suficientemente buena".

- Irán ha transmitido a Estados Unidos una propuesta de 10 puntos para poner fin a la guerra, que rechaza un alto el fuego temporal y busca un fin permanente del conflicto, informó la agencia estatal IRNA.

- En Teherán la Guardia Revolucionaria iraní confirmó este lunes la muerte en un ataque de su jefe de Inteligencia, Mayid Jadamí, tal como había informado anteriormente Israel. También se ha informado de la muerte de al menos 34 personas en los últimos bombardeos.

- Las autoridades iraníes ejecutaron hoy a un preso condenado por su participación en las protestas de enero, el séptimo en las últimas semanas.

- En la ciudad de Haifa al menos cuatro israelíes murieron tras el impacto directo de un misil iraní ayer contra un edificio residencial del área metropolitana de Haifa, ciudad portuaria del norte de Israel cuya refinería fue atacada en dos ocasiones anteriormente por Teherán.

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MISIÓN ARTEMIS

Miami (EE.UU.) - La nave Orión de la NASA se convirtió este lunes en la misión espacial tripulada a mayor distancia de la Tierra, superando el récord del Apolo 13, que en 1970 se alejó a 400.171 kilómetros de nuestro planeta.

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UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) - La prolongación de la guerra en Oriente Medio amenaza con reducir o incluso detener por completo los suministros vitales de munición para defensa aérea a Ucrania por parte de EE.UU., por lo que Kiev busca otras formas de asegurar los medios para interceptar misiles rusos.

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- El exgobernador de la región rusa de Kursk, Alexéi Smirnov, fue condenado a 14 años de prisión y una multa de 400 millones de rublos (5 millones de dólares) por aceptar sobornos durante la construcción de fortificaciones en la guerra con Ucrania.

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G7 SALUD

Lyon (Francia) - La prevención, especialmente la de pandemias, es el eje de la reunión de alto nivel sobre la salud mundial que comienza este lunes en Lyon, una iniciativa que se incluye en la presidencia francesa del G7 y que tiene lugar tras la retirada de Estados Unidos de la principal instancia multilateral de salud, la OMS.

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ARGENTINA CHILE

Buenos Aires - El presidente de Chile, José Antonio Kast, se reunió este lunes en Buenos Aires con su homólogo argentino, el trambién ultraderechista Javier Milei, en su primer viaje al extranjero desde que asumió el cargo.

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HONG KONG MAFIAS

Hong Kong - Durante décadas, la palabra “triada” evocó callejones viciados, tatuajes o códigos de silencio, pero en el Hong Kong actual, ese imaginario de película de John Woo convive con una realidad de redes criminales en circuitos de comercio, ocio nocturno, inmobiliario o asociaciones de apariencia legal, mientras extienden tentáculos fuera de la ciudad.

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TAIWÁN CHINA

Taipei - La líder de la oposición de Taiwán, Cheng Li-wun, partirá este martes rumbo a China en un viaje inédito en casi una década que, según analistas, supone una "apuesta de alto riesgo" en medio del actual clima de tensión en el Estrecho. (Texto)

EEUU PASCUA

Washington.- El presidente y la primera dama de Estados Unidos, Donald y Melania Trump, abren los jardines de la Casa Blanca para que centenares de niños jueguen a la tradicional carrera de huevos de Pascua.

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Redacción EFE Internacional

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